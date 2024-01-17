Российский президент: Украина не получит назад потерянные терриррии

Олег Кравцов.  
17.01.2024 08:58
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Дальнейший ход боевых боевых действий фактически поставит крест на украинской государственности.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил президент РФ Владимир Путин в ходе с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации – участниками Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России».

Дальнейший ход боевых боевых действий фактически поставит крест на украинской государственности. Об этом, передает...

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Он считает, что отказ Украины от переговоров – это попытка побудить Россию «отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали за последние полтора года».

«Это невозможно. Все понимают, что это невозможно: и они, эти правящие круги на Украине, это понимают, и западные элиты это понимают. Все понимают, просто эти так называемые формулы мира, о которых говорят на Западе и на Украине, – это продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией. Вот что это такое. Это запретительные требования для переговорного процесса», – сказал президент РФ.

Он подчеркнул, что последствия за все дальнейшее полностью лежит на украинском руководстве.

«Не хотят – не надо. Просто если дальше будет продолжаться то, что сейчас продолжается, то, что сейчас имеет место быть, а сейчас, это совершенно очевидно, не только провалилось их контрнаступление, но инициатива полностью находится в руках российских Вооружённых Сил.

Если так будет дальше продолжаться, то украинской государственности может быть нанесён невосполнимый, очень серьёзный удар. Но это их зона ответственности. Это будет тогда результатом их политики, их правления», – резюмировал Путин.

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