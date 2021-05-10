Российский профессор-рептилоид Соловей публично признал, что работает на западные спецслужбы

10.05.2021, Москва, Елена Острякова

Профессор Валерий Соловей, который рекомендует себя как член тайной организации, управляющей миром, вновь заявил, что президент РФ Владимир Путин находится чуть ли не при смерти.

«Это касается личного профиля Володи. Он же очень плохо себя чувствует. У него просто нет сил», – сказал Соловей в эфире youtube-канала in time Ukraine.

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О том, что российский президент тяжко болен профессор-рептилоид начал говорить с середины прошлого года. Согласно его пророчествам, Путин уже давно должен был отказаться от власти по состоянию здоровья. К счастью, прогнозы Соловья практически никогда не сбываются, что не мешает западным и либеральным СМИ его постоянно цитировать.

В эфире украинского youtube-канала профессор наотрез открестился от того, что является главным источником новостей о плохом здоровье Путина (хотя кроме него об этом никто не говорит).

«Вы мне льстите. Источником был не я. Источником были спецслужбы Запада. Это я просто очень хорошо знаю. Я просто очень хорошо знаю, кто для них был источником. Да, они сослались на меня. Но я никогда никаких диагнозов не называл. Я просто говорил, что есть очень серьезные обстоятельства, связанные с его физиологическим и психофизиологическим профилем. Предполагаемые неврологические заболевания лишь малая толика того, с чем президент России сталкивается», – сказал Соловей.

Он действительно никогда не назвал точных «диагнозов Путина», но при этом отсылал слушателей к телеграм-каналу «Генерал СВР», где каждый желающий мог без труда найти всякие медицинские ужасы.

Либеральный политолог Станислав Белковский неоднократно утверждал, что по его информации данный телеграмм канал связан вовсе не с российской спецслужбой, а с несколькими украинскими бизнесменами. Они якобы финансируют и профессора Соловья.

Ранее Соловей называл себя «жалкой игрушкой в лапах рептилоидов».