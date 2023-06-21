Российский профессор сомневается, возвращать ли Матерь городов русских
По его мнению, Киев перестал быть русским городом, а Львов им никогда не был. Поэтому сомнительно, что там будет на кого опереться для достижения целей СВО.
Такое мнение в программе «Политотдел» на «Крым 24» высказал доктор экономических наук, профессор Николай Межевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я уверен за Харьков. Не в годичном интервале, а как говорят экономисты, в рамках долгосрочного планирования, больше 10 лет. Я уверен за Харьков, за Полтаву.
Но у меня появляются очень серьёзные сомнения по поводу Киева.
Что касается Львова, то так получилось, что я там был впервые на научной конференции после института. И нам организаторы, львовские наши друзья-географы, сказали: вы тут ребята гуляйте, но «Подмосковные вечера» не пойте.
Мы поинтересовались, почему? Это был 1983 или 1984 год. Про Горбачева на комбайне ещё слыхом никто не слышал.
А нам сказали, что здесь советская власть при свете солнца, а как солнце заходит, то и советская власть заходит вместе с ним», – подчеркнул Межевич.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.