Российский производитель БПЛА: «Если прекратятся поставки микросхем, мы ничего не сможем сделать»

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В России люди. Обладающие большим капиталом, не хотят заниматься высокими технологиями.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил Алексей Семенов, основатель и глава группы компаний «Геоскан», одного из ведущих российских производителей бепилотников.

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Он утверждает, что компания не является зависимой от импорта.

«Мы не заимствуем ничего, что связано непосредственно с беспилотниками. У нас была дискуссия с Минпромторгом по этому поводу. Мы сказали, что у нас степень импортозамещения почти 100%. Они резонно возразили, что микросхемы мы сами не делаем. Да, это так. Но степень импортозамещения зависит от глубины просмотра», – сказал Семенов «Коммерсанту».

По его словам, микросхемы не являются зоной ответственности «Геоскана».

«Мы довели все разработки, всю конструкторскую документацию до микросхем и комплектующих общего применения: все платы — нашей разработки, производятся в России, весь софт нашей разработки, весь конструктив тоже, как и, само собой, конечная сборка. Если представить, что весь мир захочет прекратить производство беспилотников в России и откажет в поставках всего, что связанно именно с ними,— мы все равно их сделаем. Таким образом, в нашей области ответственности мы довели импортозамещение до 100%. Более того, мы выполняем более сложную работу: не импортозамещение, а импортонедопущение. В области аэрофотосъемки, геологоразведки, шоу дронов мы построили в России такие крепости, в которые иностранные производители вообще не заходили», – похвастался руководитель компании.

Впрочем, далее он сообщил не очень приятную новость, отвечая на вопрос, что случится, если не будет микросхем?

«Если прекратятся поставки микросхем, мы не сможем сделать ничего», – признал собеседник издания.

Он уточнил, что в стоимостном выражении в составе беспилотника иностранные компоненты составляют около 15%, в основном это полезная нагрузка и двигатели.

«Но мы продолжаем импортозамещение: сами сделали оптический квантовый магнитометр для геологоразведки, мультиспектральную камеру, гиростабилизированную платформу и видеокамеры для нового коптера. Сами делаем каналы связи. Дальше нам двигаться уже сложно, а в микроэлектронику — невозможно. Все, что мы здесь можем,— создать внутренний спрос», – отметил бизнесмен.

Он считает, что России нужен собственный Илон Маск, но пока это невозможно.

«Маск — это не только большие идеи, но и большие вложения. У него был большой собственный капитал, поэтому ему поручили большую задачу, он в нее погрузился на все 100% и решил. И не одну. У нас есть люди с большим капиталом, но они лично на все 100% в высокие технологии не пойдут. А те, кто может пойти, большого капитала не имеют. В России нужно или создавать десятки «прото-Масков», из которых потом может вылупиться настоящий, или создавать партнерства частных технологических компаний и хороших госкомпаний, которые сами занимаются технологиями. Но именно партнерства, а не поглощения», – резюмировал Семенов.