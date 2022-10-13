Российский промышленник: Как допустили вывод 170 млрд на Запад?

13.10.2022  15:59 (Мск), Москва
Максим Карпенко.  
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Дзен, Россия, Экономика


Российская экономика так и не перешла к мобилизационному режиму работы, что скажется и на армии. Также не был пресечён вывод средств на Запад.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Боглаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская экономика так и не перешла к мобилизационному режиму работы, что скажется и на...

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«Как СВО пропахла договорняком насквозь, и все военные эксперты говорят, что объяснить это глупостью сложно, потому что любой военный эксперт понимает, что надо делать по-другому, и таких дураков не держат в генералах… С другой стороны, это происходит, значит, кому-то это надо. Похоже, пахнет договорняком.

То же самое и в тылу. Мы говорим, что фронты начали сдавать, потому что на фронте не хватало элементарно людей, не получается наступать на фронтах, когда у тебя втрое меньше, чем у обороняющихся. И в тылу мы видим такую же ситуацию.

Сколько уже говорим о том, что экономика не может работать, если в экономике нет денег. Если на фронте нет солдат – нельзя наступать, и в экономике – если нет денег, ничего сделать без денег промышленности в развитии невозможно…

Такого вывода капитала, как в этом году, за всю историю после 94-го года страна не знает. Торговый профицит за восемь месяцев составил 170 миллиардов долларов США. За восемь месяцев из страны вывели 170 миллиардов долларов США.

А объем денег, который вывели просто через наличный оборот, ценные бумаги, через листинги различные, просто даже в нале больше 70-ти с лишним, под 90, по некоторым оценкам, миллиардов долларов США. Просто через карточки, банкоматы умудрились вытащить из России…

Если бы так, как в экономике и в тылу сегодня наши военные работали, мы бы стояли даже не под Москвой, а где-нибудь у Уральских гор защищались от украинцев», – заявил Боглаев.

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