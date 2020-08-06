06.08.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Российский публицист: Лукашенко – не союзник, а предатель


Александр Лукашенко – не союзник России, а предатель, поскольку в свое время пришел к власти благодаря обещаниям восстановить единое Отечество.

Об этом рассуждает российский публицист Егор Холмогоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лукашенко не союзник России.  Белоруссия не союзник России. Белорусы не наш братский народ. Белорусы это органическая часть русского народа. Белоруссия – незаконно отторгнутая органическая часть Руси и России, Северо-Западная Русь.

Лукашенко – предатель, который пришел к власти, пообещав народу воссоединиться с Россией, а вместо этого с помощью демагогии и под разными предлогами уводящий Белоруссию все дальше и дальше от России, и подавляющий силы воссоединения», – написал публицист в своем блоге.

 

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