Российский ракетный удар накрыл еще одну базу «Байрактаров» на Украине

25.02.2022  23:15 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
Просмотров:
 
Вооруженные силы, Дзен, Украина
Новости Украины

Военный аэродром Старконстантиновка в Хмельницкой области получил повреждения в результате ракетного удара.

Об этом местным журналистам сообщил мэр города Николай Мельничук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Военный аэродром Старконстантиновка в Хмельницкой области получил повреждения в результате ракетного удара. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По информации чиновника, всего по территории аэродрома ударили пять ракет, при этом он уверяет в том, что находящаяся там техника и военные уцелели.

В соцсетях же публикуют кадры масштабного пожара, который произошел на аэродроме после ракетного удара. Сообщается, что именно там находятся купленные Украиной у Турции разведывательно-ударные беспилотники Bayraktar TB2.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть