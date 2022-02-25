Российский ракетный удар накрыл еще одну базу «Байрактаров» на Украине

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Новости Украины

Военный аэродром Старконстантиновка в Хмельницкой области получил повреждения в результате ракетного удара.

Об этом местным журналистам сообщил мэр города Николай Мельничук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации чиновника, всего по территории аэродрома ударили пять ракет, при этом он уверяет в том, что находящаяся там техника и военные уцелели.

В соцсетях же публикуют кадры масштабного пожара, который произошел на аэродроме после ракетного удара. Сообщается, что именно там находятся купленные Украиной у Турции разведывательно-ударные беспилотники Bayraktar TB2.