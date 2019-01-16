Российский режиссер сделал смелый прогноз по поводу Украины

16.01.2019, Москва, Галина Шершнева

Известный российский режиссер Владимир Бортко предрек украинскому и русскому народу новое воссоединение. Об этом он заявил журналистам в Госдуме РФ, комментируя 365-ю годовщину Переяславской рады, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Суперэтнос объединился 365 лет тому назад. Почему мы объединились не с Турцией или с Польшей? Потому что мы составляем единый и сейчас суперэтнос. То, что произошло 365 лет назад, поверьте мне, произойдет еще раз. Даже самые страшные свары кончаются любовью и дружбой», – сказал Бортко.

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Он полагает, что проблемы кроются в неправильных приоритетах России в выборе исторических дат. В частности, режиссер раскритиковал День независимости России 12 июня.

«От кого независимости? От самих себя? Странная дата. В то время, как есть другая – 28 июля 988 года – Крещение Руси. Это не столько религиозный, сколько политический акт образования нашей страны. Вот, что нужно отмечать России, Украине и Белоруссии. Тогда, поверьте мне, никаких майданов не случится», – сказал Бортко.