Российский режиссёр: Путин удивит своим решением по Донбассу

14.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Владимир Путин осознает, что Донбасс является историческими землями России, не имеющими отношения к Украине.

Об этом в интервью «Царьграду» рассказал руководитель компании «Русский час», режиссёр Александр Коробко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Коробко напомнил, что тема вхождения ЛДНР в Россию на государственном уровне в Москве не поднималась, однако позиция российского руководства по некоторым вопросам может стремительно меняться, удивляя весь мир.

«Позиция президента эволюционирует, корректируется в соответствии с обстоятельствами и вектором, который он сам задал. Так произошло с поправками к Конституции, так произошло с Крымом. Президент – живой человек, слава Богу, он не перестаёт удивлять не только оппонентов, но и друзей. Его ходы трудно «просчитать», но предсказуемо одно – он своих – русских (и граждан России в Донбассе!), на войне не оставит», – сказал режиссер.

«Пока у сторонников ДНР, к которым отношусь и я, программа-минимум – признание. А вообще нам надо перестать «стесняться».

Моё личное сообщение для предыдущего и нынешнего (возможно, последнего) «президента» Украины таково: Донбасс – не Украина. Он был до революции частью Новороссии, потом – пока Ленин его не «слил» Украине (как Хрущёв Крым) – частью Донецко-Криворожской республики. И Донбасс всегда «генетически» будет с Россией, в её орбите. Президент это осознаёт», – добавил Коробко.

Он убежден, что Владимир Путин своим решением, в том числе по Донбассу, сумеет удивить всех.

«И он удивит всех (как он удивил решением по давно назревшим поправкам), удивит – в том числе и решением по Донбассу. И именно поэтому – президент он, а не кто-то другой! Не надо пытаться измерить «аршином общим» ни Россию, ни президента. Я верю в него, в Донбасс и в Россию!» – резюмировал режиссёр.