Российский рокер, которого содержал друг Лукашенко, теперь воспевает Беломайдан

09.10.2020, Москва, Елена Острякова

Лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский внезапно стал позиционировать себя как поклонник Беламайдана.

Он выпустил клип «Молчание ягнят», где довольно посредственная песня наложена на кадры августовских событий в Минске, что вызвало бурные восторги в среде белорусской оппозиции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пикантность ситуации в том, что Покровский с 2012 года находился на содержании у олигарха-графомана Михаила Гуцериева. Певец, заявляющий о себе как об убежденном рокере, писал и исполнял попсовые песенки на откровенно слабые стихи Гуцериева. Для их трансляции олигарх скупал радиостанции и не скупился на клипы.

Примечательно, что Гуцериев является ближайшим другом «последнего диктатора Европы» президента Белоруссии Александра Лукашенко. В стране тотальной госсобственности на промышленные активы олигарху удалось получить калийный рудник (калий – единственное полезное ископаемое в Белоруссии). Гуцериев также владеет несколькими белорусскими банками.

В Минске среди активов олигарха – IТ-компании, пятизвездочный отель «Ренессанс», бизнес-центр, терминал для бизнес-авиации в аэропорту, элитный развлекательный комплекс, серьезные инвестиции в недвижимость. Не последнее место в бизнес-империи занимает и «белорусский ландромат» – криптовалютная биржа в Минске, существование которой просто невозможно представить в РФ.

Считается, что олигарх использует Белоруссию как запасной аэродром, поскольку у него периодически возникают проблемы с российскими правоохранителями. Начиная с 2000 года Гуцериев инвестирует средства в белорусские предприятия, даже в тех случаях, когда это противоречит интересам России.

В начале этого года, когда после отказа Лукашенко подписывать интеграционные соглашения без уступок по ценам на энергоносители, крупнейшие российские нефтяные компании приостановили поставки сырья в Белоруссию, Гуцериев был единственным, кто не присоединился к блокаде и спас белорусские НПЗ от полной остановки.

Считается, что именно Гуцериев подарил белорусскому президенту «Майбах» и вертолет. Он оплачивает спонтанные показушные благотворительные инициативы Лукашенко, а последний месяц якобы финансирует митинги в его поддержку.

И вот, на фоне всего этого Покровский вместо того, чтобы спеть «Саша останется с нами», решает пойти против интересов своего мецената.

«Я не одной минуты не отказываюсь от того, что я сделал с Михаилом Гуцериевым. Я горжусь каждой совместной песней. Для меня это было чистое творчество. И я реально сейчас вспоминаю период нашего сотрудничества с большим теплом и буду вспоминать», – попытался сохранить лицо в интервью телеканалу «Дождь» Покровский.

Далее музыкант разразился путаным монологом о деньгах и свободе.

«Мы что-то постоянно покупаем. Мы покупаем степень свободы и возможность высказывать свое мнение. Каждое наше дело – это собственная валюта, которая позволяет не подыхать с голоду (нам нравится, как мы живем). У нас есть конвертация в возможность говорить и делать какие-то шаги, которые раньше нам были недоступны в силу ряда причин», – рассуждает Покровский.

Осталось непонятным, поет он Беламайдане на деньги, оставшиеся от Гуцериева, или нашел нового спонсора.