Российский рокер попытался вправить мозги Макаревичу

27.08.2018, Москва, Владимир Гладков

Лидер харьковско-питерской группы «Разные люди» Александр Чернецкий рассказал, как обсуждал украинский вопрос со своим коллегой – музыкантом Андреем Макаревичем.

Своими воспоминаниями Чернецкий поделился в интервью изданию «Украина.Ру».

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«…На первом фестивале, когда был Макаревич и Шевчук, я сразу сказал, что наш фестиваль абсолютно аполитичен, и ни в интервью, ни в рекламе нельзя высказывать свои политические пристрастия, кроме национального праздника 9 мая.

Макаревич сказал: «Саша, мог бы даже не говорить». И когда Макаревич закрывал первый фестиваль в 2016 году, а тогда он был в совершеннейшей опале, за все его концерты в России не брались.

Для меня Макаревич – это человек, который мне помог. Мне он ничего плохого не сделал, не призывал ни к чему так же, как и Шевчук. У него свое мнение, у меня свое, но мы же не берем автоматы и не стреляем друг в друга. Мы можем выпить, поговорить, обсудить.

Макаревич мне говорит, мол, я за ДНР, а я говорю, что я за Украину. Украина – это я, а вот этот бандерстан не является Украиной. И дальше у него аргументов нет, потому что все рушится.

Почему-то считается, что, если ты против майдана, то ты против Украины. Люди забрали себе название Украина. Но если Украина – это Бандера, то я против такой Украины. Я думаю, что весь мир и все страны вокруг тоже против», – сказал музыкант.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что первый замдиректора меджлисовского телеканала «ATR» Айдер Муждабаев отчитал Андрея Макаревича за заявление о возможности покупки Крыма Россией у Украины, назвав это позорным проявлением феодального мышления.