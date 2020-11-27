Российский рубль пугают новым обвалом

27.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Нынешнее укрепление курса рубля по сравнению с показателями начала месяца является производным от роста цены на нефть.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявили опрошенные «Московским комсомольцем» финансовые аналитики.

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Так, если в начале ноября за один доллар давали 80 рублей, то в последние дни российская валюта торгуется в районе 75 за «американца», что связано с ростом цены на нефть до 44 долларов за баррель.

При этом руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев объясняет подорожание нефти психологическим эффектом, в частности новостями о вакцинах, с которыми связаны надежды на быстрое завершение пандемии.

Впрочем, эксперт предупреждает, что этот оптимизм скоро иссякнет от появления вакцин до прекращения пандемии может пройти слишком много времени.

«Так что, пока эмоции сейчас превалируют над объективной оценкой происходящего. Что касается рубля, то он растет за счет общего оптимизма рынков и дорожающей нефти. Но к концу года эти настроения точно ослабнут. Думаю, отечественная валюта вернется к отметкам 80 за доллар и больше 90 за евро, а нефть опять будет на уровне около $40 за баррель».

В свою очередь начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин считает, что нефтяные котировки могут подняться, но не выше 51 доллара за баррель.

Также он говорит, что рубль укрепляется слабее темпов роста нефтяных котировок.

«Возможно, это временное явление и чем дольше нефть находится около текущих высоких отметок, тем сильнее будет укрепляться рубль», – резюмировал Карпунин.