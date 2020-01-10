Российский сенатор: Как же так? Мы Зеленскому газ, а он – «русский след» в Иране!

10.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Звучащие из Киева намеки о возможной косвенной причастности России к гибели украинского авиалайнера в Иране – поддержание уже новой властью Владимира Зеленского русофобской истерии по лекалам режима Петра Порошенко.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил член комитета по международным делам Совета Федерации Игорь Морозов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда озвучивается подобные версии – это только для того, чтобы поддержать ту неонацистскую, националистическую волну, которую мы видим на всех каналах украинского телевидения. Какая российская ракета? Россия, как и Украина, как многие другие страны производители оружия, продают свое вооружение.

Эти русофобские элементы в высказываниях, оценках украинских официальных лиц, только заставляют еще раз задуматься о том, а можно ли с ними вести какие-то диалоги, которые направлены на улучшение жизни украинцев?

Решили вопрос газа, решили вопросы с оплатой долга. Мы пошли навстречу, и вот сейчас мы опять упираемся в позицию, которая противоречит нормальным основам нашей дружбы с украинцами. Разрывается перспектива дальнейшего диалога, если будет продолжена эта версия», – сказал сенатор.

При этом главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о том, что «Боинг –737» был сбит зенитной ракетой российского ЗРК «Тор», является попыткой провокации для разжигания ненависти к России.

«Данная катастрофа – это национальная трагедия для Украины и попытка подлецов-политиков в кабинете Зеленского в разжигании ненависти. Это русофобия, это даже не пропаганда. Это прямая русофобия, если Зеленский президент, он должен принимать просто решение, что этот человек должен быть вышиблен за 24 часа с поста, который он занимает…

Здесь нет места для провокации. Есть черный ящик, он будет вскрыт, а вот эти заявления, которые были подхваченные и вброшены – это элемент недобросовестной конкуренции наших противников на мировом рынке оружия. Попытка бросить комок грязи в наши системы и комплексы ПВО», – резюмировал эксперт.