Настоящим противником России является не НАТО, а ЕС.

Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил сенатор РФ от Запорожской области Дмитрий Рогозин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европейский Союз имеет деньги, имеет колоссальный бюджет. Он может себе позволить финансировать войну.

НАТО — это в основном такая трещотка пропагандистская, потому что НАТО только лишь регулирует вопросы стандартов военных бюджетов, они должны быть не менее двух процентов, и, собственно говоря, политические консультации, за исключением, конечно, большой войны, когда у них начинает работать группа ядерного планирования.

Но в целом, ещё раз говорю, Европейский Союз для нас противник гораздо более опасный, чем НАТО, с моей точки зрения», – сказал Рогозин.