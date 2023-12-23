Российский сенатор: Настоящий противник России – не НАТО, а Евросоюз

Елена Острякова.  
23.12.2023 14:38
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, НАТО, Политика, Россия, Украина


Настоящим противником России является не НАТО, а ЕС.

Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил сенатор РФ от Запорожской области Дмитрий Рогозин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Настоящим противником России является не НАТО, а ЕС. Об этом в интервью радиостанции «Говорит...

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«Европейский Союз имеет деньги, имеет колоссальный бюджет. Он может себе позволить финансировать войну.

НАТО — это в основном такая трещотка пропагандистская, потому что НАТО только лишь регулирует вопросы стандартов военных бюджетов, они должны быть не менее двух процентов, и, собственно говоря, политические консультации, за исключением, конечно, большой войны, когда у них начинает работать группа ядерного планирования.

Но в целом, ещё раз говорю, Европейский Союз для нас противник гораздо более опасный, чем НАТО, с моей точки зрения», – сказал Рогозин.

Поэтому, по его словам, в ЕС так болезненно воспринимают перспективу победы России.

«Когда они поймут, что мы одолеваем в военном отношении совокупный военный потенциал Европейского Союза и американскую военную помощь с их инструкторами, с их колоссальной разведкой, с их наёмниками, то это не просто пощёчина будет, а это, так сказать, повод задуматься, а всё ли они правильно делали, и тех ли они политиков ставили, которые разожгли этот страшный военный конфликт?» – сказал Рогозин.

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