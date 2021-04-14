Российский сенатор – немецкому политику: Мало получили в 1945? Ещё хочется?

14.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Евросоюз вводит санкции против России в ущерб экономике европейских государств.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил член комитета Совета Федерации по иностранным делам сенатор Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Иногда слушаешь наших оппонентов (европейских – прим. ред.), и, такое ощущение, что у них работает только одно полушарие, а может даже 1/10 часть.

Есть такой председатель Европейской народной партии Вебер, это самая большая фракция в Европейском парламенте. Ещё ничего не случилось, а он уже гарантирует нам новые – так называемые новые санкции, хотя их может вводить только Совбез ООН.

А он сам из Баварии. У меня первый вопрос – мало получили там русофобы в мае 1945 года? Ещё хочется? Они хотят довести ситуацию до того, чтобы она разрешалась совсем не политико-дипломатическим путём?» – сказал Климов.

Он напомнил о зависимости Европы от российского газа, или поставок для «Аэробуса» и «Боинга».

«Они на мётлах собираются дальше летать по небу, и в космос в том числе? Они об этом подумали? Мы люди порядочные, соблюдаем наши договорные обязательства, и считаем, что это нормальные сделки. А этот немец подумал, что у нас работает под две тысячи немецких компаний – он что, хочет всех этих людей лишить работы и дохода? Он как потом посмотрит в глаза своих избирателей, в том числе в Баварии? Он как думает поступить с инвесторами, которые вложили деньги в Россию и могут потерять на его выкрутасах?

Ровно то же самое транслируйте на Латвию, Литву, Эстонию, Польшу. И получите интересную картинку – по нашим подсчётам, реальные потери от санкций против России измеряются многими миллиардами евро в год. Они уже потеряли примерно четверть триллиона с 2014 года. Мало?

Но РФ будет чётко стоять на защите своих национальных интересов. Выгодно – работаем, не выгодно – извините. Политику с бизнесом стараемся не смешивать», – резюмировал Климов.