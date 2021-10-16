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16.10.2021 14:53 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Политические репрессии, Права человека, Прибалтика, Россия, русофобия
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Российский сенатор обвинил Латвию в «цинизме и двуличии»

Обладающие унизительным статусом неграждан русские Прибалтики используются местными властями для того, чтобы выпрашивать деньги...

Обладающие унизительным статусом неграждан русские Прибалтики используются местными властями для того, чтобы выпрашивать деньги у Евросоюза.

Об этом в ходе VII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, заявил глава комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы всё время ставили, ставим и будем ставить вопрос о том, что значительное число жителей целого ряда государств, включая Латвию, лишены на незаконном основании избирательного права.

Мало того, когда ЕС выделяет субсидии этим странам, они всех считают, и субсидии выделяются на этих людей. То есть, когда получают деньги, этих людей указывают как существующих, как своих граждан, а когда надо допускать людей к выборам, их не считают.

А в нашей стране, если ты иноагент, ты имеешь право не просто голосовать, а быть избранным. То есть, свободы у нас такие, что там ещё тянуться и тянуться», – сказал Климов.

Он полагает, что власти прибалтийских лимитрофов демонстрируют «цинизм и двуличие».

«Цинизм и двуличие органично присуще этого рода публике. Но эта проблема постоянно фигурирует во всех контактах. Другое дело, что сегодня наши отношения между ЕС и РФ, между РФ и НАТО находятся на таком уровне, что там целый пласт вопросов вообще сейчас не обсуждается никак, в связи с тем, что нет никакого обсуждения в принципе», – добавил сенатор.

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