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11.01.2019, Симферополь,   Галина Шершнева
 
Донбасс, Крым, Политика, Россия, Русская Весна, Украина
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Российский сенатор объяснил, что не так с референдумом в Донбассе

Сенатор РФ и председатель Русской общины Крыма Сергей Цеков считает, что референдумы 2014 года в республиках Донбасса были не легитимными.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главную роль в событиях Русской весны сыграли крымчане, которые пришли на референдум. Процесс возглавлял Верховный совет Крыма и его председатель. Наши решения были легитимными с точки зрения законодательства Крыма и Украины. На востоке Украины, может быть, тоже так получилось бы, если бы там председатели областных советов  и главный админитсранций не сбежали бы», – сказал Цеков.

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