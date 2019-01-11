Российский сенатор объяснил, что не так с референдумом в Донбассе
Сенатор РФ и председатель Русской общины Крыма Сергей Цеков считает, что референдумы 2014 года в республиках Донбасса были не легитимными.
Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Главную роль в событиях Русской весны сыграли крымчане, которые пришли на референдум. Процесс возглавлял Верховный совет Крыма и его председатель. Наши решения были легитимными с точки зрения законодательства Крыма и Украины. На востоке Украины, может быть, тоже так получилось бы, если бы там председатели областных советов и главный админитсранций не сбежали бы», – сказал Цеков.
Метки: Референдум на Донбассе, Сергей Цеков
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