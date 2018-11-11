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11.11.2018, Донецк, Владимир Гладков
 
Выборы, Донбасс, Крым, Мнение, Политика, Россия, Украина
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Российский сенатор пообещал: Донбассу не придется ждать воссоединения 23 года

Крым ждал воссоединения с Россией более 20 лет, для Донбасса путь домой будет короче.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил сенатор Сергей Цеков, участвующий в наблюдении за ходом сегодняшних выборов в ДНР.

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«Я, как коренной крымчанин, который был в серьезной политике еще в период референдума по восстановлению крымской автономии в 1991 году, понимаю, что движение в сторону России – процесс небыстрый, но то, что делает Донбасс, это, безусловно, в сторону России. Здесь много чего происходит – это и сохранение своей идентичности, русского языка, русской культуры, истории и проведение таких избирательных кампаний, которые позволяют Донбассу стать на данном этапе по-настоящему самоуправляемой территорией.

Почему возмущаются выборами на Донбассе? Потому что для них вообще не желательны никакие выборы, им нужна анархия. Это то, что устраивает тех, кто не любит Донбасс. Но Донбасс идет по правильному пути.

Мы, конечно, очень долго ждали воссоединения с Россией, и я надеюсь, что для Донбасса этот путь будет короче. Вы на правильном пути, чувствуется серьезность жителей Донбасса во всех происходящих делах и устремлении в сторону России», – отметил сенатор.

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