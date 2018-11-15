Российский сенатор: США хотят создать на Украине плантации конопли

15.11.2018, Москва, Анастасия Самойлова

Запад заинтересован в Украине как в потенциальном месте для создания плантаций по выращиванию конопли.

Об этом в ходе ток-шоу «Право голоса» заявила член комитета СФ РФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я могу сказать о том, о чём знаю сама. Буквально вчера я вернулась с Донбасса, и там я общалась с людьми. Я была там международным наблюдателем от России на выборах главы Республики и депутатов НС. На Донбассе люди хотят мира и интеграции с Россией.

А что хочет народ Украины? Он тоже хочет мира. Подлинное отношение украинцев к ситуации такое: они расценивают ее как полный коллапс. Они понимают, что сегодняшняя власть Украины – не состоятельна, не справилась, и лучше не будет.

Мы прекрасно понимаем, что ситуация будет усугубляться, и причина – в том курсе, который выбрало существующее правительство. Все те, кто сегодня стоит за его спиной – шоумен Зеленский, Тимошенко – всё равно это та же американская команда.

Сегодня выбор политической элиты определяется в Вашингтоне, и мы с вами об этом говорили неоднократно…

Америка не заинтересована в том, чтобы на Украине был хлеб, она заинтересована в высадке конопли. Вы знаете о том, что управление по контролю за лекарственными насаждениями выдало разрешение американской компании на высадку конопли. Сегодня выдано разрешение на вывоз леса из Украины, чернозёма», – сказала Ковитиди.