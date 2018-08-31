Российский сенатор: Убийство Захарченко еще больше сплотит Донбасс против Украины
Убийство главы ДНР Александра Захарченко еще больше сплотит жителей Донбасса против развязавшей войну Украины.
Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский сенатор Сергей Цеков.
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«Вспомните известных защитников Донецкой народной республики – Моторолу, Гиви. Это террористический акт. Так Украина «договаривается» с Донецкой и Луганской народными республиками.
Такие проявления должны осуждаться, причем мировым сообществом. Захарченко защищался, Украина нападает – это ее методика, но никаких результатов они не получат – дончане и луганчане будут еще больше консолидироваться.
Конечно, сложно найти будет таких лидеров, как Захарченко, но народ Донбасса не беден, найдется достойная замена.
Я с Захарченко виделся буквально неделю назад, в прошлую субботу. Мы вместе были в Южной Осетии, отмечали День независимости Южной Осетии, он был жизнерадостный, веселый, с оптимизмом смотрел в будущее. Мерзавцы у власти в Украине, что тут сказать», – заявил Цеков.
Метки: Александр Захарченко, Сергей Цеков
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