Российский сенатор: Убийство Захарченко еще больше сплотит Донбасс против Украины

31.08.2018, Москва, Максим Карпенко

Убийство главы ДНР Александра Захарченко еще больше сплотит жителей Донбасса против развязавшей войну Украины.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский сенатор Сергей Цеков.

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«Вспомните известных защитников Донецкой народной республики – Моторолу, Гиви. Это террористический акт. Так Украина «договаривается» с Донецкой и Луганской народными республиками.

Такие проявления должны осуждаться, причем мировым сообществом. Захарченко защищался, Украина нападает – это ее методика, но никаких результатов они не получат – дончане и луганчане будут еще больше консолидироваться.

Конечно, сложно найти будет таких лидеров, как Захарченко, но народ Донбасса не беден, найдется достойная замена.

Я с Захарченко виделся буквально неделю назад, в прошлую субботу. Мы вместе были в Южной Осетии, отмечали День независимости Южной Осетии, он был жизнерадостный, веселый, с оптимизмом смотрел в будущее. Мерзавцы у власти в Украине, что тут сказать», – заявил Цеков.