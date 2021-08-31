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31.08.2021 17:50 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
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Российский сенатор: Украина слабое, самое бедное в Европе государство. Она мало что может

Новости Украины«Крымская платформа» – бесперспективное с точки зрения международной политики мероприятие. Об этом в интервью...

«Крымская платформа» – бесперспективное с точки зрения международной политики мероприятие.

Об этом в интервью youtube-каналу «Спутник» заявил сенатор РФ Алексей Пушков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лидеры крупных государств не поехали, потому что они прекрасно понимают: никаких последствий у этой «Крымской платформы» не будет. Ясно, что после ее завершения Россия не заявит, что она передумала воссоединяться с Крымом и готова пересмотреть его статус. Этот вопрос закрыт, его нет с точки зрения реальной политики. Поэтому они отправили людей рангом пониже, чтобы не быть диссидентами в западном сообществе. Они подтвердили свою позицию по Крыму, но не активно», – сказал Пушков.

При этом он признал, что определенное символическое значение «Крымская платформа» имела.

«В этом качестве его и собирали украинцы. Они попытались заручиться символической поддержкой абсолютно гиблого дела. Ноль у вас перспектив по возвращению Крыма, но мы вас поддерживаем.

Украина использует тему Крыма для того, чтобы остаться в мировой повестке дня. Украина слабое, самое бедное в Европе государство. Она мало что может. Только эксплуатировать роль жертвы России. Мол, у нас Крым отняли, Донбасс. Они свой вес повышают за счет продажи этих тем», – сказал Пушков.

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