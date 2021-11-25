Российский сенатор: Жители ЛДНР должны стать полноправными гражданами РФ

25.11.2021  18:48 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Русская Весна


Уже более полумиллиона жителей Донбасса получили российские паспорта, однако без регистрации они так и не стали полноценными гражданами России.

Об этом в ходе круглого стола в Москве заявил сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Уже более полумиллиона жителей Донбасса получили российские паспорта, однако без регистрации они так и...

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«Мы все вопросы, связанные с интеграцией наших соотечественников, должны решать при предоставлении им гражданства. Поясню, что я имею в виду.

Вот мы дали гражданам Донецкой и Луганской народных республик около 600 тысяч паспортов. Но у них нет регистрации в паспорте. А значит, они не могут сделать очень многое на территории России – купить Сим-карту, у них проблемы со страховками. Если на машине страховки нет, то его могут остановить и оштрафовать. А он её получить не может, потому что надо иметь регистрацию на территории РФ», – сказал он.

Сергей Цеков подчеркнул, что жители ЛДНР не могут даже подтвердить факт вакцинации от коронавируса на территории России, и Москве необходимо эти вопросы срочно решать.

«Вот сейчас ввели тему QR-кодов. Они получили вакцину, нашу, Спутник. На территории своих республик. Но приехав сюда, они факт вакцинации подтвердить не могут.

Потому что недоработана система интеграции наших граждан, которые проживают в ЛНР и ДНР. Это очень важная тема нашей работы», – резюмировал сенатор.

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