Российский Севастополь попрощался с украинским Кучмой

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Новости Украины

Законодательное собрание Севастополя своим постановлением лишило экс-президента Украины Леонида Кучму звания «Почетный гражданин Севастополя».

За такое решение высказались 16 депутатов из 20, участвовавших в голосовании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы с вами внесли соответствующие изменения в закон города Севастополя, который определяет порядок присвоения и лишения этого звания, – напомнил зампредседателя Заксобрания Василий Пархоменко. – Проект постановления предлагает лишить Кучму этого звания. Еще раз хочу подчеркнуть, что это не какая-то минутная позиция, какая-то политическая конъюнктура. Хочу напомнить, что Кучма после сложения своих президентских полномочий продолжал свою активную политическую деятельность, долгое время представлял Украину на переговорных процессах по Минским соглашениям. И его позиция – одна из причин того, что конфликт между участниками этих соглашений перешел в горячую фазу».

В свою очередь у депутатов возник ряд вопросов по проекту постановления. Так Антон Пархоменко отметил, что в пояснительной записке говорится о неких действиях и высказываниях Кучмы, совершаемых с 2014 года, направленных на дискредитацию Российской Федерации. Однако какие именно действия не уточняется, что для исторического решения не совсем корректно.

«Почему не изложили эти высказывания в пояснительной записке, которая должна объяснить, почему? Сейчас историки занимаются изучением института почетного гражданства, начиная с незапамятных времен, с момента основания города. Они по крупицам собирают материалы, которые позволяют им понять, почему тот или иной гражданин был удостоен такого звания, что послужило такой его известности для будущих историков. Полезно было бы здесь обозначить, за что лишают», – указал депутат. «Высказывания в адрес всех россиян «будьте вы прокляты» недостойно звания Почетного гражданина города русской славы – города Севастополя», – пояснил председатель Заксобрания Владимир Немцев.

У депутата Вячеслава Горелова возникли сомнения в целесообразности принятия такого решения. По его мнению, юридическая конструкция выбрана абсолютно не верная.

«Для реализации этой идеи, нам, Законодательному собранию, который не является правопреемником Севастопольского городского совета, предлагается принять решение в отношении решения, которое было принято в прошлом, в другой стране, в соответствии с законом, который мы ради этого решение изменили. Я ничего не понимаю, как такое может быть с точки зрения юриспруденции? Когда политика вмешивается юридическую практику, нет ничего хуже»,- уверен Горелов.

Он добавил, что если следовать такой логике на мемориальной стене в центре Севастополя не было бы фамилий Тотлебена, Рихтера, Григоровича. Тогда как севастопольцам свойственна другая политическая культура: в 2014 году памятник гетману Сагайдачному не уронили с постамента, а погрузили на платформу и вместе с тризубом передали на историческую родину.

Голосование по отмене почетного звания проходило в поименном режиме. Из 20 депутатов 16 проголосовали «за», 2 воздержались и 2 «против».