Российский штурмовой кулак готовится рассечь группировку ВСУ на части – украинский генерал 

Анатолий Лапин.  
22.01.2024 14:35
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российская армия сформировала мощный штурмовой кулак на ряде направлений и готовится рассечь группировку ВСУ на две части.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия сформировала мощный штурмовой кулак на ряде направлений и готовится рассечь группировку ВСУ...

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По словам Кривоноса, наиболее опасным для ВСУ является Купянское направление.

«Сегодня достаточно жарко на Лиманском направлении – россияне сформировали там мощный штурмовой кулак, начали наступать, и будут в дальнейшем наступать снова. Если спускаться ниже, то непосредственно Бахмут, Авдеевка – там ситуация очень длительное время достаточно сложная.

Но меня больше беспокоит Купянское направление, как и в предыдущие месяцы, потому что русские рассматривают как раз Купянск в первую очередь как ключик к их успешному наступлению для рассечения украинских вооруженных сил на две части и возможного блокирования Харькова так же, как и возможное окружение, скажем так, в направлении Павлограда продолжения наступления, которое может дат россиянам достаточно мощные возможности», – заявил Кривонос.

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