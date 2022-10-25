Российский снайпер: Есть ощущение, что у ВСУ заканчиваются снаряды

25.10.2022  09:33 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Военнопленные рассказывают, что украинские солдаты стали получать наборы неизвестных медикаментов, поднимающих настроение.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил воющий под Донецком российский снайпер с позывным «Москва».

Военнопленные рассказывают, что украинские солдаты стали получать наборы неизвестных медикаментов, поднимающих настроение. Об этом,...

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По его словам, противник на донецком направлении держит оборону.

«Я так понимаю, у них под Донецком одна задача – удержать позиции любой ценой. Арта работает редко, вот прямо по пальцам пересчитать. Есть ощущение, что выбрали они все снаряды, не может Европа больше поставить. Я тут читал мемуары [начальника Германского полевого штаба в Первую мировую] Мольтке, там же какое-то колоссальное количество боеприпасов уходило ежедневно. Их на вагоны считали. А тут уже 8 месяцев идут бои такой же интенсивности, как в Великую Отечественную», – сказал боец в интервью «Комсомольской правде».

По украинским пленным, продолжает он, «чувствуется, что они вымотались».

«Так ничего особо интересного эти пленные не рассказывают. Но есть одна деталь. Им начали выдавать медикаменты наборами. Условно говоря: взгрустнулось, съел красную таблеточку, нужно взбодриться – синюю, захотел поспать – белую. Но что это за препараты, как называются, пленные не знают. Выдают без упаковок, горстями», – уточнил «Москва».

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