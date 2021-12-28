Российский социолог: Советский лозунг «лишь бы не было войны» возвращается

28.12.2021  12:36 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Социология


Российское общество встревожено внешней угрозой и опасается потенциального вооруженного конфликта.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, отвечая на вопрос, насколько россияне сегодня опасаются возможности военного конфликта с Западом.

Российское общество встревожено внешней угрозой и опасается потенциального вооруженного конфликта. Об этом, передает корреспондент...

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«Общество опасается нового военного конфликта, повестка тревожная. Резко выросла оценка наличия внешней военной угрозы России. До этого она пару лет снижалась, а сейчас очень значимо выросла. Ощущения очень тревожные, внешний контекст меняется. Конечно, людям это не нравится, вызывает страх, фрустрацию и надежду, что удастся избежать конфронтации», – сказал социолог «Известиям».

Также у него поинтересовались, как общество сморит на возможные переговоры с США о гарантиях безопасности.

«Лозунг «лишь бы не было войны» очень актуален для наших советских родителей. Сейчас мы видим, что он возвращается. Поэтому любые признаки разрядки в отношениях с Западом воспринимаются очень позитивно», – резюмировал Федоров.

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