Российский социолог: Советский лозунг «лишь бы не было войны» возвращается

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Российское общество встревожено внешней угрозой и опасается потенциального вооруженного конфликта.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, отвечая на вопрос, насколько россияне сегодня опасаются возможности военного конфликта с Западом.

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«Общество опасается нового военного конфликта, повестка тревожная. Резко выросла оценка наличия внешней военной угрозы России. До этого она пару лет снижалась, а сейчас очень значимо выросла. Ощущения очень тревожные, внешний контекст меняется. Конечно, людям это не нравится, вызывает страх, фрустрацию и надежду, что удастся избежать конфронтации», – сказал социолог «Известиям».

Также у него поинтересовались, как общество сморит на возможные переговоры с США о гарантиях безопасности.

«Лозунг «лишь бы не было войны» очень актуален для наших советских родителей. Сейчас мы видим, что он возвращается. Поэтому любые признаки разрядки в отношениях с Западом воспринимаются очень позитивно», – резюмировал Федоров.