Российский сотовый оператор признал Курилы японскими

17.03.2021, Москва, Елена Острякова

Мобильный оператор МТС поздравляет своих абонентов, прилетающих в аэропорт Южно-Курильска, с прибытием в Японию.

Провайдер оказывает услуги связи по международному тарифу, обозначая Курильские острова как зону действия международного роуминга.

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Об этом сообщает сахалинский сайт SKR, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



«Добро пожаловать в Страну восходящего солнца! У вас подключена опция «Забугорище», — информирует провайдер.

В представительстве МТС объяснили скандальные смс приближенностью Южно-Курильска к приграничной зоне.

«Телефон регистрируется в той сети, которая сильнее, поэтому и происходит регистрация в сети международного оператора. Поскольку пользование услугами в международном роуминге зафиксировано, произошло списание за услугу «Забугорище»», – говорится в сообщении представителя МТС.

Калининградский журналист Андрей Выползов утверждает, что аналогичная ситуация и на западных границах России.

«Честно говоря, так себе новость. Обычные приграничные дела, когда происходит регистрация в сети международного оператора. Когда калининградцы подъезжают к Багратионовску или Советску, получая смски «Добро пожаловать в Польшу!» и «Добро пожаловать в Литву!» соответственно, никто не говорит о «сепаратизме» операторов мобильной связи. Разве что япошки», – написал Выползов в своем телеграмм-канале, отметив, что японские СМИ «слишком перевозбудились».

Однако редакция РИА «Сахалин-Курилы» не успокоилась и отправила в пресс-службу компании МТС еще один запрос – с просьбой объяснить, почему в аэропорту Кунашира японский сигнал сильнее, если до ближайшего японского города Раусу более 40 километров, тогда как до Южно-Курильска – 16 километров, и какие меры они предпринимают для того, чтобы прибывающим на остров российским туристам не приходилось оплачивать роуминг.

Пока же курильские туропираторы просят туристов отключать телефоны. Тем, кто забыл это сделать, компания вернет деньги, если написать в абонентскую службу.

«У нас весь остров заточен на то, чтобы предупредить людей о такой проблеме.Если мы с вами на границе той же Грузии окажемся, там, возможно, тоже будут вышки с другой стороны доставать. Но у нас вопрос политический. Для нас это как красная тряпка. Если бы это были другие отношения с какой-нибудь другой страной, мы, наверное, спокойно бы к этому относились. Если есть хоть какая-то связь, это лучше, чем никакой. Но от приветствия «Добро пожаловать в Японию» нас всех переклинивает», – рассказала занимающаяся туризмом Оксана Ризнич.

Япония каждый год в феврале отмечает «День северных территорий», посвященный Курильским островам. В прошлом году в Красноярском крае разразился скандал, когда японский дипломат подарил краеведческому музею в Минусинске журнал Nipponica, который выпускает японский МИД. В этом глянце, в статье «Региональное многообразие сикки» (вид росписи), острова Итуруп, Кунашир и Шикотан были обозначены как территория Японии.

На одном из совещаний в правительстве Сахалинской области была продемонстрирована карта, на которой Курильские острова (Шикотан, Кунашир и Итуруп) были закрашены тем же цветом, что и Япония. Предоставивший ее сотрудник был уволен.

В декабре на сайте Бюро по консульским делам Госдепартамента США опубликованы правила розыгрыша грин-карт, где говорится, что США считают родившихся на Южных Курилах россиян уроженцами Японии.

В июле 2020 года в России были приняты поправки в Конституцию РФ, закрепляющие суверенитет и территориальную неделимость страны. В Южно-Курильске в честь этого события установили памятную доску.