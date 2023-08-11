Российский спецназ вывез с Украины лидера партии – СБУ

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На Украине объявлено о подозрении лидеру запрещенной Компартии Петру Симоненко.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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«Служба безопасности собрала доказательную базу на Петра Симоненко – бывшего народного депутата, руководителя запрещенной Коммунистической партии Украины, поддержавшего вооруженную агрессию России. На период оккупации Киевщины он обратился к высшему военно-политическому руководству России по поводу его «эвакуации» в страну-агрессор. Чтобы вывезти Симоненко с его семьей из захваченного поселка Березовка Макаровского района, Кремль распорядился отправить туда отряд спецназа России. По прибытии российских спецназовцев экс-нардеп лично их встречал, а затем расквартировал в собственном доме. Затем с 4 по 8 марта 2022 года оккупационное спецподразделение осуществило «сопровождение» Симоненко и его близких через вражеские блок-посты на территорию Беларуси», – утверждается в сообщении.

По словам украинской спецслужбы, Симоненко переехал в Россию «где был назначен заместителем председателя «Центрального комитета международного коммунистического объединения «Союз коммунистических партий – Коммунистической партии Советского союза».

Затем он якобы по указанию лидера КПРФ Геннадия Зюганова «начал публичную кампанию в поддержку агрессивной политики Москвы».

«Так, в октябре 2022 года экс-нардеп принял участие в так называемой «22-й Международной встрече коммунистических и рабочих партий», которая проходила в городе Гавана на Кубе. Во время своего выступления на форуме Симоненко пытался легитимизировать захват части территории Украины и деятельность «Л/Днр». Кроме того, по данным следствия, 21 – 22 апреля 2023 года экс-нардеп принял участие в состоявшемся в Минске съезде «антифашистского форума». Там он высказывался за продолжение войны против Украины и оправдывал кремлевские нарративы по применению тактического ядерного оружия России», – возмущаются в СБУ.

Отмечается, что его подозревают по двум статьям Уголовного кодекса Украины. При этом сами статьи не называются.

Стоит указать, что в на проходившем в Минске форуме Симоненко заявил, что история с применением снарядов с обедненным ураном в Югославии ничему не научила.

«Сегодня провоцируют на применение тактического ядерного оружия. Они не стесняясь говорят, что готовы использовать атомное ядерное оружие, чтобы, уничтожив человечество, защищать только свои интересы. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть: приход фашизма к власти в Украине еще раз подтверждает – это интересы транснационального капитала. Это интересы тех, кто не считает нас за людей. Они только видят нас рабами в удовлетворение своих интересов», – сказал Симоненко.

После 2014 года Компартия Украина практически не влияла на политические процессы в стране. В 2015-м она и вовсе была запрещена, хотя продолжала оспаривать это решение в судах, которые несколько лет не могли признать законным такое решение. Но после начала СВО суд в оперативном порядке принял решении о запрете КПУ.