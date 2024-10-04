Российский СПГ войдет в Индию, как «вежливые люди» в Крым
Слова министра нефти Индии Панкаджа Джайна о том, что его страна не будет покупать подсанкционный российский СПГ, не стоит воспринимать всерьез. Об этом в интервью каналу «Геоэнергетика. Инфо» заявил эксперт по энергетике Александр Фролов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«А что министр нефти должен был сказать в интервью западному изданию? Сказать: да плевать нам на ваши санкции, давайте, накладывайте на нас, а мы будем закупать все, что захотим? Это было бы, мягко скажем, недальновидно. А если сказать чуть более точно – невообразимо тупо», – сказал Фролов.
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Он считает, что любое официальное лицо всегда говорит лишь то, что от него хотят услышать.
«В качестве позитивного примера я приведу историю про «вежливых людей». Тогда в Севастополе и в Республике Крым все всё прекрасно понимали, но в публичной плоскости все очень умно делали вид, что ничего не происходит. Это правильное, осознанное, разумное поведение в кризисной ситуации», – сказал Фролов.
Он напомнил, что ранее «информационным шумом» оказались все разговоры об отказе Индии от российской нефти.
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