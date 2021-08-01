Российский список Forbes – отвратительно

01.08.2021, Москва, Платон Беседин

Издание Forbes, чьё название давно уже стало нарицательным, опубликовало список самых успешных российских звёзд. Под «звёздами», тут, к сожалению, не подразумеваются врачи, педагоги или спасатели. Нет, речь идёт о так называемых селебрити. Отмахнуться от них, к несчастью, нельзя; пусть и похожи они на вредных жирных мух.

Итак, согласно Forbes, рейтинг в очередной раз возглавил боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов – $12 млн и более 100 тысяч упоминаний в СМИ. Далее – Моргенштерн с $7,4 млн (и наибольшее число цитирований). «Бронза» у Оли Бузовой с $3,3 млн. Вплотную к тройке «чемпионов» подобрались Тимати ($10,4 млн), Сергей Шнуров ($11 млн) и Александр Овечкин ($12,2 млн).

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Фокус в том, что из шести данных лидеров Forbes по-настоящему уважения – и колоссального – заслуживает лишь Александр Овечкин. Этот человек сочетает в себе разнообразное величие. Он прекрасный семьянин. Он истинный патриот России. Он командный человек. Наконец, он великий спортсмен. Каждый цент в «Вашингтоне Кэпиталз» Овечкин отрабатывает, но никогда не забывает о Родине.

И вот что характерно – это единственный человек из всего списка Forbes, которого действительно уважают и любят в мире. Он там востребован по-настоящему. Овечкина обожают и в России, и в США, и в Китае. Он тот самый кумир и ролевая модель для миллионов. И есть за что его обожать. Когда в почти 36 лет ты остаёшься одним из лучших хоккеистов в мире, переписывая один рекорд за другим, ты у космических высот.

А что остальные? Да, есть Хабиб – тоже очень успешный спортсмен. Вот только его отношения с Родиной до конца неясны. Он, к примеру, не слишком любит российский флаг, подчас ведёт себя агрессивно и дико. Да и в мире его не уважают, а скорее боятся и смотрят, как на крайне сомнительного персонажа.

Остальные же четверо – это те самые селебрити. Их объединяет одно (за исключением в некоторой степени Шнурова) – полная профнепригодность. Абсолютная. Бузова, Тимоти, Моргенштерн – это бездарности, которые сплагиатировали худшие образцы западного шоу-бизнеса, перенеся их на местную почву. Люди без таланта – и тем они примечательны. Их успех построен на постоянно убеждении зрителя: «Я такое же убожество, как и ты, так что будь спок…».

И вот тут мы подходим к главному. Да, и в США, и в Европе, и в Китае есть подобные рейтинги Forbes. Там тоже числятся пресловутые селебрити. Но нельзя представить, чтобы в этих странах были сверхуспешны такие персонажи, как Бузова и Моргенштерн, ибо они абсолютные нули – и как люди, и как профессионалы. Их успех, настаиваю, возможен только в России. Между Бузовой и Мадонной – пропасть; точно такая же, к слову, как между Моргенштерном и Эминемом.

Скажите, друзья, товарищи, как так получилось, что в российский список Forbes попали форменные неудачники? И как так вышло, что подобное возможно только в России? Что сделали мы со своей страной, если позволили забраться по лестнице в небо на вершину бузовым, тимати и моргенштернам? Отвратительно.