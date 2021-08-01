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01.08.2021, Москва, Платон Беседин
 
Авторская колонка, Дзен, Общество, Россия
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Российский список Forbes – отвратительно

Издание Forbes, чьё название давно уже стало нарицательным, опубликовало список самых успешных российских звёзд....

Издание Forbes, чьё название давно уже стало нарицательным, опубликовало список самых успешных российских звёзд. Под «звёздами», тут, к сожалению, не подразумеваются врачи, педагоги или спасатели. Нет, речь идёт о так называемых селебрити. Отмахнуться от них, к несчастью, нельзя; пусть и похожи они на вредных жирных мух.

Итак, согласно Forbes, рейтинг в очередной раз возглавил боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов – $12 млн и более 100 тысяч упоминаний в СМИ. Далее – Моргенштерн с $7,4 млн (и наибольшее число цитирований). «Бронза» у Оли Бузовой с $3,3 млн. Вплотную к тройке «чемпионов» подобрались Тимати ($10,4 млн), Сергей Шнуров ($11 млн) и Александр Овечкин ($12,2 млн).

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Фокус в том, что из шести данных лидеров Forbes по-настоящему уважения – и колоссального – заслуживает лишь Александр Овечкин. Этот человек сочетает в себе разнообразное величие. Он прекрасный семьянин. Он истинный патриот России. Он командный человек. Наконец, он великий спортсмен. Каждый цент в «Вашингтоне Кэпиталз» Овечкин отрабатывает, но никогда не забывает о Родине.

И вот что характерно – это единственный человек из всего списка Forbes, которого действительно уважают и любят в мире. Он там востребован по-настоящему. Овечкина обожают и в России, и в США, и в Китае. Он тот самый кумир и ролевая модель для миллионов. И есть за что его обожать. Когда в почти 36 лет ты остаёшься одним из лучших хоккеистов в мире, переписывая один рекорд за другим, ты у космических высот.

А что остальные? Да, есть Хабиб – тоже очень успешный спортсмен. Вот только его отношения с Родиной до конца неясны. Он, к примеру, не слишком любит российский флаг, подчас ведёт себя агрессивно и дико. Да и в мире его не уважают, а скорее боятся и смотрят, как на крайне сомнительного персонажа.



Остальные же четверо – это те самые селебрити. Их объединяет одно (за исключением в некоторой степени Шнурова) – полная профнепригодность. Абсолютная. Бузова, Тимоти, Моргенштерн – это бездарности, которые сплагиатировали худшие образцы западного шоу-бизнеса, перенеся их на местную почву. Люди без таланта – и тем они примечательны. Их успех построен на постоянно убеждении зрителя: «Я такое же убожество, как и ты, так что будь спок…».

И вот тут мы подходим к главному. Да, и в США, и в Европе, и в Китае есть подобные рейтинги Forbes. Там тоже числятся пресловутые селебрити. Но нельзя представить, чтобы в этих странах были сверхуспешны такие персонажи, как Бузова и Моргенштерн, ибо они абсолютные нули – и как люди, и как профессионалы. Их успех, настаиваю, возможен только в России. Между Бузовой и Мадонной – пропасть; точно такая же, к слову, как между Моргенштерном и Эминемом.

Скажите, друзья, товарищи, как так получилось, что в российский список Forbes попали форменные неудачники? И как так вышло, что подобное возможно только в России? Что сделали мы со своей страной, если позволили забраться по лестнице в небо на вершину бузовым, тимати и моргенштернам? Отвратительно.

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