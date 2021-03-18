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18.03.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, ЕС, Медицина, Политика, Россия
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Российский «Спутник V» пробивает дорогу на европейский рынок


Российским и китайским антиковидным вакцинам пытаются закрыть доступ на европейский рынок по политическим мотивам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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Так, глава Евросовета Шарль Мишель прямо писал о том, что изготовленные в РФ или КНР вакцины нельзя принимать в силу того, что «оба режима имеют менее желательные ценности, нежели наши».

Впрочем, из-за нехватки препаратов, а также после того, как выяснилось, что вакцина AstraZeneca может приводить к проблеме со свертываемостью крови и образованию тромбов, в Европе всерьез задумались об использовании российского «Спутника V».

«Вероятно, к апрелю «Спутник V» все-таки пробьет себе дорогу в Европу, хотя негативный политический фон, конечно, дает о себе знать, – считает заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. – Но я думаю, что вскоре будет принято официальное положительное решение, поскольку речь идет о производстве «Спутника V» в Германии респектабельной баварской компанией с российским капиталом».

Подтверждает это мнение и еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, заявивший, что «Спутник V» является хорошей вакциной и может быть допущен на рынок ЕС.

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