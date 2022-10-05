Российский суд отказался арестовать скандальную журналистку, оскорбившую армию и президента

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Басманный суд Москвы отказался сегодня заочно арестовывать экс-редактора «Первого канала» Марину Овсянникову, устроившую в марте «антивоенный» демарш в новостной студии Первого канала.

Судья Наталия Дударь сочла ходатайство об аресте незаконным и необоснованным, поскольку обязанность доставлять экс-редактора «Первого канала» Овсянникову лежит на следователе, а журналистка не объявлена в международный розыск.

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3 сентября МВД РФ объявило Овсянникову в розыск, поскольку она сбежала из-под домашнего ареста с 11-летней дочерью.

Скандальная экс-редакторша на суд не пришла и опубликовала заявление для Басманного суда, в котором заявила, что отказывается соблюдать домашний арест и «освобождает себя» от него.

«Уважаемые сотрудники ФСИН! Наденьте такой браслет на Путина. Это его, а не меня нужно изолировать от общества и судить за геноцид народа Украины и за то, что он массово уничтожает мужское население России», — сказала Овсянникова.

Ее адвокат Дмитрий Захватов сказал, что знает, где находится журналистка, но не имеет права разглашать эту информацию

«Сдается мне, Марина Овсянникова, бывший редактор «Первого канал», не простая женщина, блондинка выполняет секретное задание Константина Эрнста. Возможно, за последние полгода Овсянникова стала двойным агентом, может, тройным, а скорее всего, сама запуталась на чьей стороне, несет пургу по инерции. Все заметили, наше прекрасное государство почти на руках носит (носило) Марину. За гадкий пикет возбудили уголовное дело, но отправили под домашний арест. Ищут все, найти не могут. Овсянникова жива, пишет простыни мерзких текстов в социальные сети и смеется над нами всеми, мол, посмотрите, я сама себя освободила. Надеюсь, Марина уже за пределами России, внедряется в европейскую пропаганду, чтобы вредить русофобам изнутри. Иначе какая-то Тайра получается. Неприятно», – прокомментировал событие в своем ТГ-канале журналист Павел Смоляк.

В августе Овсянникову отправили под домашний арест до 9 октября по делу о фейках про российскую армию из-за ее пикета на Софийской набережной 15 июля, во время которого она держала плакат с надписью «Путин — убийца, его солдаты — фашисты».

На суде Овсянникова, находясь в «аквариуме», попыталась развернуть плакат с надписью «Пусть убитые дети снятся вам по ночам».

Овсянникова прославилась на весь мир в марте, когда во время прямого эфира ворвалась в студию новостей Первого канала с «антивоенным» плакатом. После этого демарша она была всего лишь оштрафована на 30 тысяч рублей за хулиганство.

После этого уже уволенная редакторша бежала в Европу, где ее взял на работу холдинг Die Welt. Однако продержалась там дебоширка недолго: в июне ее уволил. Этому способствовали протесты украинских беженцев, которые утверждали, что женщина, работавшая в «российской пропаганде» на заслуживает поддержки.

Попытки Овсянниковой дать пресс-конференцию в Киеве также провалились. Ее внесли в базу «Миротворца». Не произвело на украинцев и заявление бывшей редакторши о том, что она просит не считать ее русской.

Овсянниковой пришлось вернуться в Москву, где мать и сын отказывались с ней общаться, а муж подал в суд за право опеки над несовершеннолетней дочерью. Вместо того, чтоб налаживать отношения с семьей скандалистка продолжила демарши.

Черемушкинский районный суд Москвы присудил ей 40 тысяч рублей штрафа за пост в американской соцсети. В июле ей было присуждено 50 тысяч рублейа высказывание под судом, где рассматривалось дело московского либерала Ильи Яшина. Штрафы она до сих пор не оплатила из принципиальных соображений.

Молдавский политолог Владимир Букарский утверждает, что за свои противоправные действия Овсянникова получала от 1500 до 5000 евро.