Российский суд временно передумал высылать комика, оскорбившего русских

16.09.2021 14:06 (Мск), Москва, Елена Острякова

Стендап-комик Идрак Мирзализаде, позволявший себе оскорбительный шутки в отношении русских, временно может вернуться в Россию.

Об этом сообщил адвокат его Сергей Бадамшин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Замоскворецкий суд приостановил действие распоряжения МВД о нежелательности пребывания в РФ Идрака Мирзализаде до вступления решения суда в законную силу», – сказал адвокат.

Стендап-комик подал иск к МВД с требованием отменить решение о пожизненном запрете для него на въезд в Россию. Как сообщил адвокат, Замоскворецкий суд Москвы 5 октября проведет слушания по этому иску.

Мирзализаде бежал из Азербайджана, а потом из Белоруссии, спасаясь от призыва в армию. В марте 2021 года он получил вид на жительство в России.

30 июля Мирзализаде в эфире юмористической программы «Разгоны» на YouTube произнес фразу о любви русских к фекалиям. Позже он утверждал, что это шутка.

Прокуратурой было возбуждено административное дело по факту возбуждения ненависти и унижения человеческого достоинства. 9 августа Таганский районный суд Москвы вынес приговорил комика 10 суткам административного ареста. Срок он отбыл.

Свою вину стендапер не признал, но принес извинения тем, кого обидел словами из выступления.

Либеральная общественность развернула кампанию в защиту Мирзализаде. В ней приняли участие в частности комики с принадлежащего «Газпрому» телеканала ТНТ.