Российский суд встал на сторону беглого депутата-бандеровца – его семья сохранит бизнес в Севастополе

В Севастополе Арбитражный суд встал на защиту «цветочного бизнеса» семьи Василия Зеленчука – единственного депутата горсовета, который в 2014 году открыто выступал против воссоединения Крыма с Россией. Впоследствии он уехал с полуострова, однако, как выяснилось, сохранил не только особняк, но и прибыли в городе-герое, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Речь идёт об одной из самых главных точек по продаже цветов в городе – на пересечении ул. Очаковцев и ул. Адмирала Октябрьского. Об этом в своей авторской программе на «Первом севастопольском» рассказал действующий депутат Заксобрания Севастополя Антон Пархоменко. По его словам, 7% принадлежит этого цветочного павильона принадлежит ООО «Торговый центр «Очаковский» и 93% – индивидуальному предпринимателю Наталье Зеленчук. А город в лице ГУП «Управляющая компания оптово-розничных торговых комплексов» право распоряжаться этим павильоном утратил.

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С 2016 года цветочный мини-рынок был официально закреплён за рыночным ГУПом, но денег в бюджет это не приносило – шла долгая тяжба за право собственности, и дирекция госпредприятия предпочитала ждать развязки. Предыдущий иск город выиграл, поскольку суд отказался считать построенное при Украине сооружение недвижимостью, так как по документам это было временное строение, к тому же официально не введенное в эксплуатацию.

Но теперь Арбитражный суд мнение изменил, решив, что ТЦ «Очаковский» построил этот павильон вместе с ИП Зеленчук. Остается только гадать, на каком основании павильон занимал городскую территорию без договора с городом, но официально закреплённый за ГУПом.

Вопросы к деятельности этой торговой точки у руководства Севастополя возникли еще в 2013 году. Но события «Русской весны» сместили акценты, и деятельность павильона продолжилась. Не прекратилась она и после того, как Василий Зеленчук сбежал за Перекоп, где перед телекамерами рассказывал о «стремительно падающей экономике Крыма и Севастополя». На волне популярности его приняли в свои ряды радикалы Ляшко, после чего уже на посту замглавы Херсонской облрады Зеленчук получил по голове. После тяжелой черепно-мозговой травмы публичная деятельность Зеленчука закончилась.