Российский танкер захвачен в рамках грязной игры в недрах СБУ

25.07.2019, Москва, Максим Карпенко

Задержание украинскими силовиками российского танкера по обвинению в перекрытии прохода через Керченский пролив для кораблей ВМСУ – следствие внутренних игр в СБУ, где чиновники опасаются отставок после смены власти на Украине и пытаются доказать свою значимость.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» сообщил экс-депутат Верховной Рады Вадим Колесниченко.

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«Танкер, если его остановили поперек пролива, то это делали службы капитана порта. А капитан судна обязан исполнять все действия и приказы лоцмана и капитана порта. Потому вины его здесь никакой нет. Это главное.

А второе – сотрудникам СБУ нужно сохранить свои рабочие места, поэтому, как всегда, перед сменой власти демонстрируется задержание шпионов, разведчиков, террористов и прочее, чтобы поддержать свою значимость и обосновать затраты тех денег, которые были потрачены.

К сожалению, на Украине с новым президентом не меняется военная риторика, а отношения продолжают обостряться. В ближайшее время, очевидно, мы будем видеть очередной виток напряженности», – заявил Колесниченко.