Российский телеведущий Соловьёв: Украина играет блистательно

13.08.2020, Москва, Михаил Рябов

Александр Лукашенко по-прежнему демонстрирует недружественную политику по отношению к России, союзником которой числится Белоруссия. Об этом в эфире своего шоу заявил российский телеведущий Владимир Соловьев.

«Я не вижу и близко, чтобы Лукашенко вел себя как руководитель государства—союзника, партнер. 33 заложника – гражданина РФ – до сих пор находятся в застенках белорусских спецслужб. Без всякого основания их там держат. Эти 33 человека не устраивали никаких протестов», – сказал телеведущий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Риторика Лукашенко крайне антироссийская. Подход Лукашенко к нашей стране – это такой «дай-дай-дай». Он не признал Абхазию, Осетию, Крым. Он ведет себя просто в условиях торга.

Сейчас явно, что блистательно играет украинская сторона. Блистательно! Лукашенко полез целоваться взасос к официальной Украине. А они ему: «от болта» показали! С ним даже не Зеленский общается – его Порошенко учит. Порошенко – вор, убийца кровавый, лживая тварь учит! А Лукашенко перед ними устраивал: «Зеленский! Вова!». Ну и что, помог тебе твой Вова Зеленский? Зато Мосийчук и людей заслал. И устроили они то, что хотели», – подчеркнул Соловьев.

Он полагает, что именно боевики с Украины бросали «коктейли Молотова» в правоохранителей в Минске, а Евромайдан представляли как пример для Белоруссии. «Это никакая не Европа. Это нацистский отстой с клоуном в виде президента», – сказал Соловьёв.

«Мы видим блестящую работу украинских спецслужб. Посмотрите, как стали обкладывать Лукашенко! Который как заискивал, сюсюкал с Помпео. Так ему казалось, что он готов его переиграть. А Помпео долбанул и сказал, что «нет, выборы не признаем». И тут же посыпались советы, которые полностью управляются американцами. Порошенко стал учить!» – добавил он, выразив уверенность, что Запад готовит для Лукашенко такое же «соглашение с оппозицией», как было у Виктора Януковича в 2014 году, когда, по словам Соловьёва, украинского президента «обманули и обвели как дурачка».

Он полагает, что Лукашенко может дрогнуть.

«Заявления МИД Белоруссии – это не просто сервильное заискивание перед Западом. «Вы не надо, не спешите…». Россию потерял Лукашенко, наших людей взял в заложники, нам продолжает хамить, а перед Западом заискивает… Зад лижете Западу – а он вас предаст. Он вас как сопляков вокруг пальца проведет. А Россия, которая 26 лет позволяла существовать «белорусскому чуду» за счет де-факто дотационных отношений – мы за это получаем что? Хамство, заложников, общение через губу, абсолютно хамское интервью, которое было дано Гордону?» – отметил Соловьев.