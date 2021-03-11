Российский телеведущий всласть посмеялся над ничтожностью украинского руководства

11.03.2021, Москва, Сергей Вредников

Новости Украины

Украина продемонстрировала всю свою ничтожность и слабосилие, когда ввела ограничения для таких безобидных артистов, телеведущих и музыкальных критиков, как Сергей Соседов.

Об этом сам «репрессированный» рассказал в эфире YouTube-канала «Ходят слухи», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине я не был давно. Я там сейчас москаль, персона нон-грата. СБУ мне закрыла въезд на Украину. Вернее, меня в списках нет, мне просто запрещено участвовать в публичных концертах, в телевизионных программах. А приезжать я могу.

Потому что у меня большой успех, я несу Русский мир. Я говорю на русском языке, как нужно доносить русское слово и слово вообще в русской песне, как нужно доносить содержание», – сказал он.

Также Сергей Соседов рассмеялся над слабосилием украинской власти, которая боится даже мирных артистов.

«Мне смешно. Хочу обратиться к руководству СБУ – если я, тишайший человек, представляю опасность для безопасности Украины, то чего вообще стоит ваше руководство, ваша власть. Если вы боитесь меня – человека, далёкого от какого-либо террора, который держал автомат только на НВП, бог знает сколько лет назад, то о чём можно говорить. Мне просто смешно, смешнее ситуации быть не может.

Мне очень жалко, что так случилось с Украиной, что сейчас она находится под властью Америки и не управляется изнутри, а управляется извне, это совершенно очевидно», – резюмировал Соседов.