Российский «теневой флот» продолжает расти, несмотря на крупнейшие санкции от Британии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Пресс-служба британского правительства сообщила что Великобритания ввела крупнейший на сегодняшний день пакет санкций против «теневого флота» нефтяных танкеров России.

Новые санкции относятся к 18 российским нефтяным танкерам и четырем танкерам со сжиженным природным газом.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Еще 18 судов «теневого флота» будут лишены доступа в порты Великобритании и не смогут пользоваться ведущими британскими морскими услугами, в результате чего общее количество нефтяных танкеров, против которых введены санкции, вырастет до 43», — говорится в сообщении Дацнинг-стрит.

Утверждается, что нефтяные танкеры, ставшие мишенью новых санкций, только за последний год перевезли сырья на примерно 4,9 млрд долларов.

Чтобы избежать британских санкций, российский «Совкомфлот», крупнейшая судоходная компания России, был вынуждена пытаться переименовать свои суда. Сегодняшние санкции нацелены на еще большее количество судов. Британия также вводит санкции против еще четырех СПГ-танкеров и российской газовой компании АО «Русгаздобыча». Они также добавили в санкционный список компании и отдельные суда, связанные с российским теневым флотом.

Несколькими днями ранее в британской Financial Times вышла алармистская статья, в которой утверждалось, что «теневой флот» России растет, несмотря на западные санкции.

Издание при этом ссылалась на отчет снабжающей правительство Украины информационно-аналитической и справочной информацией по вопросам санкций группы KSE, согласно которому «мощность Москвы по транспортировке нефти на старых незастрахованных судах выросла на 70% с 2023 года. Объем российской нефти, транспортируемой плохо обслуживаемыми и незастрахованными танкерами, вырос с 2,4 млн баррелей в сутки в июне 2023 года до 4,1 млн в июне 2024 года»

Эта тенденция к росту теневого флота, как утверждается, появилась на фоне того, что США, Канада, Япония и их европейские союзники все чаще нацелились на глобальных страховщиков и судовладельцев, пытаясь подавить способность Москвы получать доходы, которые можно направить на финансирование боевых действий.

«Многие из этих судов, как утверждается регулярно плавают в загруженных европейских водах, включая Балтийское море, Датские проливы и Гибралтарский пролив, что увеличивает риск экологических катастроф для ЕС и соседних стран», – говорится в материале.

В июне 2024 года 70% российской морской нефти было транспортировано именно теневым флотом, на который Россия, по оценкам KSE, потратила 10 миллиардов долларов. Это включало 89% общих поставок сырой нефти в Россию, большинство из которых торговались выше предела цены в 60 долл. за баррель с середины 2023 года, и 38% российского экспорта нефтепродуктов.

После того, как теневой флот был сформирован, Москва разорвала связи со странами западной коалиции с ограничением цен, которые давили на глобальные страховые компании, чтобы они соблюдали режим санкций, сводя на нет возможности России к преимущественно внутренним страховщикам.

«Это вызвало серьезную обеспокоенность качеством, надежностью и масштабом такого страхового покрытия. Сочетание возраста танкеров, который в среднем составляет 18 лет, и отсутствие должного страхования делает эти суда чрезвычайно опасными. Уже произошло несколько аварий с участием теневых кораблей, связанных с Россией», – говорится в отчете.

В связи с этим KSE предлагает создать в европейских водах свободные от тени зоны, чтобы снизить эти риски. Насколько эффективными будут эти антироссийские меры, вопрос, пока что, открытый.