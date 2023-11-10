Российский ученый: Не надо замалчивать внутренние причины погрома в Дагестане

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События в Дагестане имеют не только внешние, но и глубокие внутренние причины.

Об этом на «круглом столе» в Москве заявила сотрудник Пятигорского государственного университета Майя Аствацатурова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я, как эксперт, была бы рада, чтобы все факторы, которые дестабилизируют ситуацию, имели внешнее происхождение. Может быть, это звучит неким, парадоксом, но, тем не менее, уважаемые коллеги, есть масса факторов внутренних. И сегодня в этом смысле наша этнополитика, местная, региональная должна быть очень объясняющей и понимающей. Я хочу подчеркнуть, что, к сожалению, события в Дагестане, которые произошли, имеют и глубокие внутренние причины. Потому что есть проблемы социальной неустроенности, есть проблемы трудоустройства, есть проблемы с социальной заякоренностью молодёжи в нашем регионе. И хочу сказать, что, безусловно, конкуренция в регионах с мозаичным населением, конкуренция между народами, между этническими группами сохраняется. И многие национальные вопросы, которые у нас есть на Северном Кавказе, о которых знают прекрасно, они не решены, а канализированы», – указала эксперт.

По ее словам, в условиях специальной военной операции действительно весь российский народ многонациональный, в том числе жители Северного Кавказа, проявляет гражданскую консолидацию.

«Потому что они понимают, что задачи, которые стоят перед нашей страной, имеют действительно цивилизационный масштаб. Но не стоит думать, что они не вернутся и не возвращаются к тем национальным, этническим и религиозным интересам, которые у них есть – это и проблемы спорных территорий, это и проблема демаркации границ между субъектами, это и проблема сужения пространства родных языков, и ещё много проблем. Поэтому мне кажется, что очень важно обращать внимание и на такое явление, как бытовая ксенофобия. И, опять-таки, я позволю себе заметить, что причинами бытовой ксенофобии являются не только внешние провокации, а и наши внутренние проблемы»,- отметила Аствацатурова.

Она указала на необходимость согласия и гармонии между различными сегментами российского общества, и речь идёт не только о религиозном и межнациональном согласии, а о согласии политическом и гражданском, как высоком социально-ценностном согласии.

«Это согласие, наверное, тоже сегодня должно учитываться в рамках объясняющей политики и политологии. И в этом смысле, я думаю, на нас сегодня лежит действительно большая ответственность», – заключила эксперт.