Российский ученый считает возврат к карантину неадекватной истерией

28.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Человечеству не грозит вымирание от нынешней эпидемии коронавирусной инфекции.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней Пироговского медицинского университета, профессор Владимир Никифоров.

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Он говорит, что пока не стоит делать прогнозов, как долго продлиться эпидемия.

«Много факторов влияет на процесс, и говорить, что мы выйдем на пик к концу февраля или к лету, или все будет длиться еще год или два, нельзя. Единственное, что я могу сказать: человечество явно не погибнет, и ничего катастрофического в этой пандемии нет. Вопрос, с какими потерями мы выйдем и насколько адекватно будем реагировать на ситуацию. В период массовой истерии начинаются неадекватные меры», – сказал медик.

К неадекватным мера он отнес возврат к карантину.

«Я считаю эту меру на сегодня бесполезной. Она не только вызовет массу побочных эффектов, но и еще больше разрушит экономику. Даже если мы все контакты полностью прервем (что невозможно), все равно распространение инфекции будет продолжаться по меньшей мере в течение инкубационного периода. Пока все мы не переболеем или не привьемся, это не кончится», – считает профессор.

Такеж он прокомментировал утверждения, что «коллективный иммунитет – миф, повторные заражения уже признали реальностью…»

«Это неверно. Коллективный иммунитет, наверное, существует, а повторные заболевания крайне редки. Сегодня уже миллионы переболевших, на которые приходится десяток тысяч повторных. Это погоды не делает», – резюмировал Никифоров.