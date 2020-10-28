Российский ученый считает возврат к карантину неадекватной истерией
Человечеству не грозит вымирание от нынешней эпидемии коронавирусной инфекции.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней Пироговского медицинского университета, профессор Владимир Никифоров.
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Он говорит, что пока не стоит делать прогнозов, как долго продлиться эпидемия.
«Много факторов влияет на процесс, и говорить, что мы выйдем на пик к концу февраля или к лету, или все будет длиться еще год или два, нельзя. Единственное, что я могу сказать: человечество явно не погибнет, и ничего катастрофического в этой пандемии нет. Вопрос, с какими потерями мы выйдем и насколько адекватно будем реагировать на ситуацию. В период массовой истерии начинаются неадекватные меры», – сказал медик.
К неадекватным мера он отнес возврат к карантину.
«Я считаю эту меру на сегодня бесполезной. Она не только вызовет массу побочных эффектов, но и еще больше разрушит экономику. Даже если мы все контакты полностью прервем (что невозможно), все равно распространение инфекции будет продолжаться по меньшей мере в течение инкубационного периода. Пока все мы не переболеем или не привьемся, это не кончится», – считает профессор.
Такеж он прокомментировал утверждения, что «коллективный иммунитет – миф, повторные заражения уже признали реальностью…»
«Это неверно. Коллективный иммунитет, наверное, существует, а повторные заболевания крайне редки. Сегодня уже миллионы переболевших, на которые приходится десяток тысяч повторных. Это погоды не делает», – резюмировал Никифоров.
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