Российский ученый: Скоро появится появится вирусный штамм, избегающий действия существующих вакцин

11.06.2021, Москва, Олег Кравцов

В течение нескольких лет появится появится вирусный штамм, который окажется не по зубам нынешним антиоквидным вакцинам

Об этом в интервью «Известиям» рассказал директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова Роспотребнадзора, заведующий кафедрой эпидемиологии, микробиологии и паразитологии Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета, заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ биоразнообразия ДВО РАН Михаил Щелканов, отвечая на вопрос о новых мутациях коронавируса.

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«Любой вирус, особенно РНК-содержащий, может существовать только в форме «облака вариантов». Даже в одной инфицированной клетке существует не один, а несколько вариантов вируса. Естественно, на уровне органа или на уровне организма вариантов еще больше. Гораздо больше их на уровне популяции. Конкретные условия обстановки могут способствовать положительной селекции тех или иных вирусных вариантов, которые становятся доминирующими на конкретной территории», – сказал ученый.

По его словам, вирус либо будет полностью уничтожен, либо он будет всегда на полшажка впереди коллективного иммунитета.

«Поэтому появление эскейп-мутанта, избегающего действия сегодняшних вакцин, – вопрос времени. Порядка нескольких лет», – прогнозирует специалист.

Он говорит, что пока такой угрозы нет, поскольку все разработанные в РФ антиковидные вакцины эффективны против тех вариантов, которые известны в настоящее время.

«Однако естественно рано или поздно появится вирусный штамм, который будет избегать действия существующих вакцин. Это норма жизни. Специалисты это понимают, поэтому наши технологические платформы позволяют быстро менять вакцинный штамм. И это будет сделано совершенно незаметно, как делается в случае гриппа (в вакцинах против которого каждый год меняется штаммовый состав в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения). А те вакцины, которые были разработаны против SARS-CoV-2, на порядок более технологичны», – резюмировал Щелканов.