Российский учёный: «Зачем сбивать беспилотники, если можно разнести командные пункты»
Россия обладает всем спектром беспилотного вооружения, которое далеко не ограничивается только летательными аппаратами.
Об этом на площадке клуба «Валдай» заявил научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Беспилотник сам по себе не является слишком сложной целью для систем ПВО. Более того, можно не сомневаться, что в случае полноценного конфликта никто не будет стесняться поражать непосредственно пункты управления, а не размениваться на сами беспилотники. А вот такой стороне как Россия и ряда других держав хватит других средств для выноса именно этих командных пунктов, не отвлекаясь на беспилотные летательные аппараты….
Беспилотники у нас не только в воздухе есть, беспилотники есть морские, есть морские надводные, есть морские подводные, есть сухопутные. И здесь надо сказать, что Россия очень активно вкладывается, и возможно, если говорить о беспилотниках сухопутных, это, в первую очередь, так называемые роботизированные системы семейства «Уран», которые в своей родословной имеют хорватский образец, но, тем не менее, сейчас довольно далеко продвинулись, и Россия тут вкладывается едва ли не больше всех остальных стран, хотя разработки идут и в других странах.
А на море – это, в первую очередь, беспилотники подводные, так называемые автономные необитаемые подводные аппараты, которые рассматривались как один из векторов развития морской мощи многие десятилетия. Ещё при СССР следующее поколение подводных лодок предполагалось оснащать большими автономными подводными необитаемыми аппаратами, которые позволяют повысить ситуационную осведомленность о подводной обстановке и более эффективно использовать подводные средства.
Раз уж мы сказали о море, есть мнение, что у нас может быть такой сценарий, при котором Россия не вкладывается в традиционные авианосцы, в традиционную морскую патрульную авиацию, а пытается всё это решить исключительно за счёт беспилотных платформ», – рассказал эксперт.
В то же время он указал на определённые угрозы для России от сотрудничества Украины с Турцией.
«Про Турцию и Украину, это конечно будет не тот уровень сотрудничества, который был у России с Украиной, но это серьёзная польза для украинской оборонки, потому что не стоит недооценивать украинский военно-оборонный промышленный комплекс. Понятно, звёзд с неба там не хватают, и не может такого быть, понятно, что западные страны не заинтересованы, чтобы на Украине появлялись конкурентоспособные образцы, которые способны их вытеснять с тех или иных рынков. Но что-то там могут и сделать, в том числе и в сотрудничестве с третьими странами, с той же Турцией – это яркий пример.
У меня, может быть, своя искаженная оптика, но мне гораздо интереснее не то, что там будет по беспилотникам, а то, что там будет по ракетам. Потому что, если начнётся сотрудничество КБ «Южного» и «Южмаша» с турецкими производителями оперативно-тактических ракетных комплексов или в сфере ракетно-космических программ, то там могут быть очень интересные сценарии развития. Которые, как минимум, противоречат интересам России, в том числе, с точки зрения жёсткой военной безопасности, в том числе и в смысле экспортного потенциала некоторых российских образцов», – резюмировал Стефанович.
Спасибо!
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