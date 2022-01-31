Российский учёный: «Зачем сбивать беспилотники, если можно разнести командные пункты»

Россия обладает всем спектром беспилотного вооружения, которое далеко не ограничивается только летательными аппаратами.

Об этом на площадке клуба «Валдай» заявил научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Беспилотник сам по себе не является слишком сложной целью для систем ПВО. Более того, можно не сомневаться, что в случае полноценного конфликта никто не будет стесняться поражать непосредственно пункты управления, а не размениваться на сами беспилотники. А вот такой стороне как Россия и ряда других держав хватит других средств для выноса именно этих командных пунктов, не отвлекаясь на беспилотные летательные аппараты….

Беспилотники у нас не только в воздухе есть, беспилотники есть морские, есть морские надводные, есть морские подводные, есть сухопутные. И здесь надо сказать, что Россия очень активно вкладывается, и возможно, если говорить о беспилотниках сухопутных, это, в первую очередь, так называемые роботизированные системы семейства «Уран», которые в своей родословной имеют хорватский образец, но, тем не менее, сейчас довольно далеко продвинулись, и Россия тут вкладывается едва ли не больше всех остальных стран, хотя разработки идут и в других странах.

А на море – это, в первую очередь, беспилотники подводные, так называемые автономные необитаемые подводные аппараты, которые рассматривались как один из векторов развития морской мощи многие десятилетия. Ещё при СССР следующее поколение подводных лодок предполагалось оснащать большими автономными подводными необитаемыми аппаратами, которые позволяют повысить ситуационную осведомленность о подводной обстановке и более эффективно использовать подводные средства.

Раз уж мы сказали о море, есть мнение, что у нас может быть такой сценарий, при котором Россия не вкладывается в традиционные авианосцы, в традиционную морскую патрульную авиацию, а пытается всё это решить исключительно за счёт беспилотных платформ», – рассказал эксперт.