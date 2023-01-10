Российский удар накрыл склад с украинскими боеприпасами

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Российская армия уничтожила станцию ПВО ПВО ВСУ и склад с боеприпасами в Очакове Николаевской области. Кроме того, ликвидировано несколько десятков украинских боевиков в Херсоне.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», удары были нанесены накануне по территории бывшей 7-й береговой батареи.

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Экс-заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в своем блоге делится кадрами удара по Очакову:

«В Очакове, Николаевской области, удачно уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Хорошо бахнуло. Кроме склада, там находились ещё РЛС и ПВО. Отличный результат!»

Начальник Николаевской ВГА Виталий Ким подтвердил удар, но в традиционной для представителей украинского режима риторике обвиняет Россию в атаке по гражданскому объекту:

«Количество раненых в Очакове выросло до 15. Из них один ребенок 2 года».

Кроме того, накануне российская армия нанесла удары по базам расположения украинских боевиков в отделах полиции в Херсоне.

«Нанесены ракетные удары сразу по трем отделам украинской полиции, превращенным в опорные пункты формирований Киева по зачистке лояльного России населения города, вернее поиску такового… Количество уничтоженных и раненых уточняется. По сообщениям из местных пабликов, речь идет о свыше сотни силовиков киевского режима, специализировавшихся на карательных функциях в Херсоне и области», – пишет в своем блоге российский военкор Юрий Котенок.

В Telegram-канале «Zаписки Vетерана» сообщается о подтвержденной гибели как минимум 57 боевиков. Telegram-канал «Джокер ДНР» при этом пишет, что в результате серии ракетных ударов в Херсоне ликвидированы более 100 членов украинских военизированных формирований.