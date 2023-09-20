Российский удар остановил работу Кременчугского НПЗ

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Сегодня ночью Россия атаковала Украину своими ударными дронами, минимум треть из которых достигли своих целей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил Генштаб ВСУ на своей странице в соцсети.

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«Ночью оккупанты атаковали Украину 24 дронами-камикадзе типа «Shahed-136/131», из которых 17 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины», – говорится в сообщении.

Указано, что последствия «атаки сейчас уточняется».

Позже некоторыми подробностями поделился начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

«Сегодня ночью русские неоднократно атаковали Полтавщину. Наша ПВО хорошо отработала по вражеским БПЛА. К сожалению, есть попадание в Нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Произошел пожар. На месте работают все соответствующие службы. Работа завода временно прекращена», – написал Лунин в своем тг-канале.