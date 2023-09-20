Российский удар остановил работу Кременчугского НПЗ

Игорь Шкапа.  
20.09.2023 08:19
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Сегодня ночью Россия атаковала Украину своими ударными дронами, минимум треть из которых достигли своих целей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил Генштаб ВСУ на своей странице в соцсети.

Сегодня ночью Россия атаковала Украину своими ударными дронами, минимум треть из которых достигли своих...

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«Ночью оккупанты атаковали Украину 24 дронами-камикадзе типа «Shahed-136/131», из которых 17 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины», – говорится в сообщении.

Указано, что последствия «атаки сейчас уточняется».

Позже некоторыми подробностями поделился начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

«Сегодня ночью русские неоднократно атаковали Полтавщину. Наша ПВО хорошо отработала по вражеским БПЛА. К сожалению, есть попадание в Нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Произошел пожар. На месте работают все соответствующие службы. Работа завода временно прекращена», – написал Лунин в своем тг-канале.

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