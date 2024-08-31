Российский удар в один день поразил 10 трансформаторных подстанций Украины

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Вчера в ходе проведения ставки верховного главнокомандующего Украины президент Владимир Зеленский (срок полномочий истек в мае) был крайне недоволен эффективностью поражения ВС РФ объектов украинской энергетики.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет антироссийское пропагандистское издание «Новое время», ссылаясь на три источника (в парламенте, офисе президента и на рынке электроэнергии), получивших информацию от участников ставки.

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«30 августа президент провел Ставку Верховного Главнокомандующего, где одним из вопросов был разбор причин поражений трансформаторных подстанций. Сотрудники спецслужб продемонстрировали президенту около десяти снимков трансформаторных подстанций, пораженных россиянами в понедельник 26 августа», – говорится в публикации.

Отмечается, что в этот день русские выпустили по Украине 127 ракет различных типов и 109 ударных беспилотников.

При этом один из собеседников издания, знакомый с этими снимками, указал, что защита части подстанций была возведена на 80%, некоторых на 20% готовности, а полностью готовые конструкции оказались несовершенными.

Все собеседники говорят, что президент был очень резок в сторону главы Укрэнерго Владимира Кудрицкого, требуя его отставки.

При этом «Форбс Украина» сообщил, что Кудрицкий отказался писать заявление об отставке.

Агентство «Интерфакс-Украина» ссылаясь на свои источники, утверждает, что 2 сентября наблюдательный совет «Укрэнерго» поставит на голосование увольнение Кудрицкого. По словам собеседника агентства, вероятнее всего, снятие состоится. Указывается, что в наблюдательном совете «Укрэнерго» сейчас шесть человек вместо семи, и четверо поддержат инициатора снятия – основного акционера в лице Минэнерго.