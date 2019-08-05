Российский уголь нашел обходную дорогу на Украину

05.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

После введения правительством РФ разрешительного порядка экспорта на Украину, вступившего в силу с 1 июня, поставки российского угля рухнули на 85%.

Об этом, ссылаясь на данные данных ЦДУ ТЭКа, пишет «Коммерсант».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Всего экспорт российского угля на Украину в июне сократился в сравнении с тем же месяцем 2018 года на 85,3%, или на 750 тысяч тонн – до 129,3 тысяч тонн.

«Тем не менее говорить о масштабном падении угольного экспорта из России на Украину следует с определенными оговорками, так как поставки перенаправляются, судя по статистике, в Белоруссию. По данным Белстата, в 2018 году экспорт каменного угля на Украину увеличился в 946 раз, до 588,5 тыс. тонн, импорт из России вырос вдвое. За первое полугодие этого года экспорт российского угля в Белоруссию, по данным ЦДУ ТЭКа, вырос в 4,5 раза, до 951,3 тыс. тонн. Больше всех наращивает поставки «Кузбассразрезуголь» — в 35 раз, до 290 тыс. тонн», – пишет издание.

На новый маршрут для российского угля обращают внимание и эксперты.

«Есть подозрение, что большая часть российского угля теперь поступает на Украину через Белоруссию. Тем не менее Луганская ТЭС перешла на газ, так что какое-то снижение поставок все же имело место», — комментирует ситуацию Максим Худалов из группы корпоративных рейтингов АКРА.

По его словам, ситуация на рынке угля сейчас такова, что едва ли какие-то российские угольные компании захотят отказаться от украинских потребителей, а потому «все крупные игроки должны окольными путями все-таки продолжать отгрузки».