Российский ультиматум Западу. Отступать некуда

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Новости Украины

В минувший четверг, 17 декабря, МИД России выдвинул США и их союзникам ультиматум, сводящийся к требованию «уберите ваши базы, самолёты и ракеты с постсоветской территории и прекратите влезать в зону наших геополитических интересов».

Замглавы российского МИД Рябков подчеркнул, что выдвинутые коллективному Западу требования «не являются меню, в котором можно выбирать отдельные пункты», а должно быть принято или отвергнуто целиком.

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В противном случае Кремль обещает принять комплекс «военно-технических» мер для повышения уровня безопасности России. «Вашингтонскому обкому» на обдумывание установлены сжатые сроки – месяц. Далее Россия начнёт действовать, чтобы обеспечить свою безопасность.

В пятницу, 18 декабря, дедушка Байден выпустил к микрофонам свою карманную «говорящую голову» Псаки, высказавшуюся в том смысле, что предложение интересное, но Белый дом, мол, не имеет права принимать решения по безопасности в Европе без своих европейских союзников.

Из Афганистана, значитца, войска США без консультаций с европейцами драпать, бросая оружие и людей, может, а договариваться с Москвой ради разрядки напряжённости и снижения военной опасности в Европе, так сразу – «нам надо проконсультироваться».

В прозападных бложиках и сетевых группах вот уж несколько дней раздаётся саркастическое шамканье – «а то что?», подхваченное канализаторами «Радио Свободы» и связанными с ним подрывными медиапомойками.

И только отдельные трезвые головы на Западе, прекрасно понимающие, к каком печальному итогу может привести очередной бездумный «дранг нах Остен», предупреждают, что негоже и очень опасно загонять в угол ядерную державу, способную полностью испепелить территорию обитания «золотого миллиарда», напоминая некогда высказанное Путиным предупреждение: «Зачем нам этот мир без России».

В качестве примера указываются уже загнанные в угол Иран и Северная Корея, на военные угрозы которых США с союзниками вынуждены реагировать. Тогда почему, спрашивается в задаче, можно из года в год безнаказанно херить фактор России, имеющей тысячи ядерных боеголовок и их носителей? Нюх, что ли, совсем отбило ковидом?

На Западе считают, что возможностей для давления на современную Россию у них предостаточно: мол, на каждую попытку военного усиления и защиты зоны геополитических интересов, необходимо давить политически и экономически, дабы Mother Russia вела себя посговорчивее.

При этом Западом игнорируются несколько очевидных факторов. За последние 22 года НАТО продвинулось на Восток так далеко, что её танки и самолёты носами уткнулись в пограничные столбы, и дальнейшее их продвижение станет повторением 22 июня 1941 года.

Последними каплями, переполнившими чашу российского терпения, стало разрешение США на применение ядерных бомб, хранящихся на складах в Германии Бундесвером, а также наглое заявление генсека НАТО Столтенберга, что Россия не имеет права иметь какие-либо геополитические интересы.

Особую роль в нагнетании напряжённости играет неадекватная позиция руководства Украины, взявшего на вооружение негласный принцип: «Если Украина не может вступить в НАТО, то пусть тогда НАТО вступит на территорию Украины».

Помимо этого, киевские «мудрецы» надеются наказать Россию за Крым, Донбасс, нефть и газ руками «западных союзников», не задумываясь о последствиях.

Учитывая, что дурной пример заразителен, а большинство постсоветских «элиток» совершенно не обезображены интеллектом и готовы воевать за один только ласковый взгляд и горстку фантиков от заокеанского дяди до последнего жителя своих бантустанов, резко возрастает угроза прокси-войн против России руками украинских, грузинских и молдавских марионеток, усиленных западными ЧВК, а также развёртывание на их территории военных баз США и НАТО, накачанных современными наступательными вооружениями в обход всех договоров. Всё вместе это даёт агрессору ряд неоспоримых преимуществ для упреждающего удара по России.

Наперебой упражняющиеся в слабоумии пустолайки и медиакряквы разгоняют информационную волну – «А то что?», с апломбом заверяя, будто России и предпринять в ответ нечего.

Дурилки картонные не понимают, что России отступать более некуда, а любые экономические и политические санкции при таком раскладе не станут сдерживающим фактором и потеряют всякий смысл.

В самом деле, что же способна предпринять Россия в ответ на непрекращающуюся западную экспансию?

Существует ряд вполне очевидных мероприятий, способных резко сбить аппетиты «наших западных партнёров» в борьбе за глобальное доминирование.

Прежде всего, это ответное развёртывание российских наступательных вооружений вблизи от американских центров принятия решений, чтобы вашингтонские нетоварищи могли в полной мере почувствовать, что им не удастся выйти живыми в случае военного конфликта в Европе.

Российское руководство также достаточно прозрачно намекнуло обитателям «Вашингтонского обкома», что продолжение Западом военного давления заставит Россию безоговорочно поддержать Китай, превратив Поднебесную из ситуативного союзника в стратегического.

Запад буквально вынуждает Россию однозначно решить давно назревшую украинскую проблему. В скобках заметим, что в ультиматуме американцам не даётся выбора – демонтаж бандеровского режима и раздел Украины произойдёт в любом случае.

Раздел Украины по Днепру или даже глубже на запад, а также отрезание её от Чёрного и Азовских морей и без восточного промышленного потенциала сделают из оставшегося центрально-западного огрызка непривлекательную и совсем уже депрессивную территорию, совершенно непригодную как полигон для антироссийских экспериментов. Помимо прочего, незавидная судьба «самостийного» симулякра должна как следует отрезвить и прочие постсоветские «элитки», склонные к проституированию и торговле суверенитетом.

В Вашингтоне, по-видимому, чего-то подобного опасаются, так что дед Бидон дал задание своим военным экспертам – в течение ближайших четырёх недель придумать план «спасения Украины от российской агрессии».

Что там за план такой кучерявый мы ещё поглядим, однако будем постоянно держать в уме неоднократные заявления руководства США и НАТО, сводящиеся к немудрящей формуле, что за Неньку они воевать с Россией не намерены, но «киевским дядькам» тешить себя иллюзиями и двигать танчики мешать не станут.

Наблюдатели прогнозируют, что США могут в ответ выдвинуть такие же неприемлемые требования к российскому руководству, чтобы свести конфликт к переговорам по более-менее приемлемым для них пунктам.

По их мнению, не исключено, что Вашингтон начнёт тянуть с ответом на ультиматум, особенно в случае, если российское руководство, как обещало, не начнёт реагировать спустя месяц после истечения срока ультиматума.

Следует отметить, что сложившаяся ситуация во многом повторяет «карибский кризис» 60-летней давности. Главная опасность заключена в том, что «решальщики» в Белом доме убедили себя, что с развалом СССР военная угроза исчезла и быльём поросла, отчего обитатели его привыкли беспредельничать и играть по правилам.

Создаётся впечатление, что миру, и особенно самой зажиточной его части, необходима мощная встряска, чтобы продрать заплывшие салом глаза, увидеть разверзающиеся бездны и убрать своё опасное наступательное железо куда подальше от российских границ и зоны влияния. И начать уже принимать ответственные решения.

Впрочем, читая российский ультиматум, озвученный МИД, видно, что он составлен в предельно корректной форме и в нём оставлен шанс Западу для мирного разрешения нарастающей конфронтации.