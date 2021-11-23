Российский вирусолог: «Нужно вакцинироваться, а не молиться всем святым»

Сегодня есть эффективные и безопасные антиковидные вакцины, но многие люди почему-то продолжают верить псевдонаучным страшилкам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в опубликованном «Комсомольской правдой» интервью заявил молекулярный биолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

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У него поинтересовались, почему не удается взять под контроль коронавиурс.

«Очень многое зависит от самих людей. Сейчас есть возможность защитить себя индивидуально. Вакцинировались – вперед и с песней. Но эта простая истина до людей не доходит. Возникают всякие легенды, сказки про вакцину. Так было всегда. Когда английский врач Эдвард Дженнер изобрел прививку против оспы, на него рисовали карикатуру с коровьими рогами. Потому что вакцина нарабатывалась на коровах. Когда Луи Пастер изобрел прививку против бешенства и нарабатывал вакцину на кроликах, его рисовали с кроличьими ушами», – сказал Нетесов.

Он отметил, что до людей плохо доходит простая логика: вакцинация – это имитация заболевания, а не сама болезнь, а последствий от прививки, если вакцина правильно разработана и проверена, практически нет.

«Сегодня эффективные и безопасные вакцины есть, а мы по-прежнему задаемся вопросом: куда мы идем, как брать эпидемию под контроль. Как будто от звезд что-то зависит, от положения луны на небе или мольбы всем святым. Все материально. И надо понимать: абсолютное большинство людей, которые привиты, не умирают. Надо идти и вакцинироваться, а не ждать каких-то новых поворотов в развитии эпидемии», – подчеркнул ученый.

Он привел в пример Израиль.

«Да, у них пошла волна варианта «Дельта» в августе. Они с этим разобрались. Поняли: поскольку население вакцинировалось в основном в январе, феврале, марте, то полгода уже прошло, иммунитет ослаб. И они ввели третью дозу. Эпидемия пошла на спад, сейчас уже близка к занулению», – говорит вирусолог.

По его словам, если в России люди продолжат, как сейчас, тянуть с вакцинацией, то позволят возбудителю ковида эволюционировать дальше.

«Не факт, что он станет более суровым, чем сегодня. Но и этого более чем достаточно: передача инфекции от одного больного пяти здоровым — очень много! У нас таких вирусов сейчас практически нет, кроме кори, у которой репродуктивное число еще выше, 12. Корь удается останавливать высоким уровнем вакцинации. Долю людей, чувствительных к ковиду, нам нужно сократить минимум до 25%, а лучше еще больше. И тогда эпидемия затухнет, потому что вирусу будет некуда передаваться», – резюмировал Нетесов.