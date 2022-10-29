Российский военкор назвал основные проблемы ВС РФ

У России сохраняется ряд проблем в зоне проведения спецоперации, которые требуют решения.

Об этом в своем блоге заявил российский военкор Александр Сладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первая проблема – мы не наступаем. Мы же не зашли на территорию Украины для того, чтобы в глухую оборону уйти, правильно? Не наступаем, проблема не решена… Второе – беспилотные летательные аппараты. Да, появились и «Герань», и «Ланцет», кстати офигительно работают. А где «Орлан-30», при помощи которых можно лазером наводить наши управляемые боеприпасы, такие, как «Краснополь», где они?

Следующее – контрбатарейная борьба. Ее как не было, так и нет. Проблема величайшая… Следующая проблема – а мы моем солдат на передовой, мы ротацию проводим? Не слыхал. Горячее питание у нас централизованно поступает на передовую? Не слыхал. Значит, кое-какие проблемы мы все-таки не преодолели», – заявил Сладков.