Российский военкор назвал основные проблемы ВС РФ

29.10.2022  11:55 (Мск), Москва
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация


У России сохраняется ряд проблем в зоне проведения спецоперации, которые требуют решения.

Об этом в своем блоге заявил российский военкор Александр Сладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У России сохраняется ряд проблем в зоне проведения спецоперации, которые требуют решения. Об этом...

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«Первая проблема – мы не наступаем. Мы же не зашли на территорию Украины для того, чтобы в глухую оборону уйти, правильно? Не наступаем, проблема не решена… Второе – беспилотные летательные аппараты. Да, появились и «Герань», и «Ланцет», кстати офигительно работают. А где «Орлан-30», при помощи которых можно лазером наводить наши управляемые боеприпасы, такие, как «Краснополь», где они?

Следующее – контрбатарейная борьба. Ее как не было, так и нет. Проблема величайшая… Следующая проблема – а мы моем солдат на передовой, мы ротацию проводим? Не слыхал. Горячее питание у нас централизованно поступает на передовую? Не слыхал. Значит, кое-какие проблемы мы все-таки не преодолели», – заявил Сладков.

Серьезным недостатком он назвал использование элитных военных подразделений в качестве простой пехоты

«Спецназ как у нас используется? Как пехота. Я не с пренебрежением к пехоте отношусь, пехота – это вообще мать наших всех вооруженных сил. Но спецназ-то должен отдельно быть. ВДВ как мы используем? Правильно, как пехоту…

У нас ВДВ существуют такого уровня подготовки, истории и системы существования и применения, что ни в одной стране мира нет… Далее, морская пехота просто как пехота идет. Где высадки? Остров Змеиный, господи прости, на ночь глядя упомянул», – сказал военкор.

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