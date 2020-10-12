Российский военкор опроверг победные реляции Алиева
В ночь на 11 октября в Степанакерте, несмотря на ране объявленное перемирие между Арменией и Азербайджаном, снова прогремели взрывы,
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», из Степанакерта передает спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц.
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«Около двух часов ночи город был накрыт реактивной системой залпового огня «Смерч». Разрывы слышались в центре города», – сообщил журналист.
Кроме того, он уточнил, как развивается ситуация вокруг города Гадрут, о взятии под контроль которого пару дней назад объявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Там завязались тяжелые городские бои, и на сегодня всех диверсантов выдавили в горы. Часть удалось уничтожить. Сейчас там идёт спецоперация по их поиску и нейтрализации в горах», – рассказал Коц.
По его словам, среди зашедших в город диверсантов есть предположительно сирийские боевики.
Также он опубликовал свое фото из Гадрута (см заглавный снимок).
Спасибо!
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